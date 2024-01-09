Атлетик – Реал Сосьедад где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 13 января
В субботу, 13 января, сыграют Атлетик и Реал Сосьедад в 20 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Атлетик – Реал Сосьедад
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости