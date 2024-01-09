Атлетик — Реал Сосьедад: прогноз на матч 13 января 2023, Чемпионат Испании

13 января в Бильбао состоится матч 20 тура Чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Сан Мамес». Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени.

В предстоящем туре встретятся 2 команды, находящиеся в ТОП-6 испанского чемпионата. Для команды из Бильбао в случае победы откроется дорога и на более высокую позицию и они будут иметь уже приличный задел от 6 строчки. А вот для «Реала Сосьедад» виктория даст шанс вплотную приблизиться к заветной лигачемпионской четверке и не отпустить их вперед.Ну а чья возьмет , мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, ОЗ (нет).

Атлетик

Команда из Бильбао в текущем сезоне испанского чемпионата выглядит прилично и пока замыкает четверку лучших команд турнира, имея шансы попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. В 19 сыгранных турах Примеры им удалось набрать 38 баллов и одержать 11 побед и пока всего 3 поражения в чемпионате. Всего на 3 очка «Атлетик» отстает от третьей «Барселоны», но при этом столько же баллов в активе и у пятого «Атлетико Мадрид», который ниже в таблице из-за худших дополнительных показателей. «Атлетик» хорошо в текущем сезоне выглядит в оборонительных действиях и пропустил всего 19 мячей в первенстве, что является сейчас третьим показателем в турнире. Неплохо получается игра и в атаке и 36 забитых мячей – это четвертый показатель в Ла Лиге. А Уильямс и Гурусета являютс лучшими голеадорами Примеры команды на текущий момент ивходят в ТОП-10 лучших бомбардиров чемпионата.

«Атлетик» в последних 5 турах Ла Лиги 4 раза праздновал победу и 1 раз довольствовался ничейным результатом. В первом из этих матчей была домашняя уверенная виктория над «Райо Вальекано» (4:0), где команда выжала максимум из своей игры в атаке и надежно сыграла в обороне, не дав сопернику создать практически ничего.

В 16 туре чемпионата «Атлетик» разошелся в мировую с «Гранадой» (1:1), где удалось забить быстрый гол усилиями Уильямса, но второй гол в начале второго тайма команда из Бильбао забила уже в свои ворота, после чего уже не смогла выйти вперед.

Знаковая же победа случился в 17 туре Ла Лиги, когда удалось обыграть одного из грандов испанского футбола «Атлетико Мадрид» (2:0). Игра в атаке получилась у «Атлетика» очень насыщенной, благодаря чему им удалось воплотить хорошие атаки в голы и после чего надежно сыграть в оборонительных редутах, мало что позволив своему грозному оппоненту.

В следующем 18 туре на домашней арене с огромным трудом удалось обыграть скромный «Лас-Пальмас» (1:0), где несмотря на большое количество моментов и не реализованное пенальти, вырвать победу удалось лишь в компенсированное время к матче, благодаря победному мячу Гомеса на 94 минуте игры.

В последнем сыгранном 19 туре Примеры вновь удалось выгрызть непростые 3 очка в тяжелейшем выезде к «Севилье», где удалось одержать викторию (2:0). В каждом из таймов гостям удалось забить по голу усилиями Весги и Паредеса и надежно сыграв в обороне, клубу удалось вновь положить в свою копилку 3 очка.

Последний свой матч «Атлетик» проводил в рамках розыгрыша 1/16 финала Кубка Испании, где уверенно разобрался с «Эйбаром» (3:0), трижды отличившись в первом тайме в отрезке 23 минут. 2 мяча на свой счет в этой встрече записал Вильялибре.

Результаты «Атлетика» в 5 последних сыгранных матчах:

07.01.24 «Эйбар» — «Атлетик» 0: 3 ;

0: ; 04.01.24 «Севилья» — «Атлетик» 0: 2 ;

0: ; 21.12.23 «Атлетик» — «Лас-Пальмас» 1 :0;

— «Лас-Пальмас» :0; 16.12.23 «Атлетик» — «Атлетико М» 2 :0;

— «Атлетико М» :0; 12.12.23 «Гранада» — «Атлетик» 1:1.

Интересные статические факты «Атлетика»:

В 12 последних встречах команда не проигрывает, побеждая 9 раз;

В последних 4 матчах клуб побеждает;

В последних 4 домашних матчах команда одерживает викторию;

В 4 последних матчах клуба из Бильбао не забивают обе команды;

В 6 последних матчах ни разу не было забито более 3 мячей за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 2 гола за игру;

Клуб отличается голом в 12 последних поединках.

Реал Сосьедад

В текущем сезоне Чемпионата Испании сосьедадский клуб пока что идет на 6 строчке в турнирной таблице и в своем активе имеет 32 балла после 19 сыгранных туров. От «Атлетика» они отстают всего на 6 баллов в 9 очках от третьей «Барселоны». «Реал С» имеет 4 очка гандикапа над седьмым «Бетисом», который дышим им в спину. Несмотря на то что у сосьедадской команды всего 3 поражения, много очков они не добрали в матчах, которые закончились ничейным счетом, а таких в этом сезоне уже 8. Прилично команда выглядит в обороне и пропустила в свои ворота 19 мячей, что является третьим показателем в Ла Лиге. А вот забить удалось им 30 голов и это показатель в чемпионате, а больше всего удалось отличиться Оярсабалю (7 голов) Кубо (6 мячей).

«Реал Сосьедад» в последних 5 турах Примеры ни разу не проигрывал, при этом одержал всего 1 победу, которая была в рамках 16 тура в гостях над «Вильярреалом» (3:0), где все 3 мяча удалось забить еще в конце первого тайма в отрезке 11 минут. В этой встрече удалось надежно сыграть в обороне и несмотря на приличное количество голевых моментов у своих ворот, ворота удалось сохранить на замке.

Туром ранее «Реал С» разошелся миром в гостях с «Осасуной» (1:1), где пропустив быстрый гол уже на 2 минуте встречи, удалось отыграться к концу первого тайма. А сама встреча была под преимуществом сосьедадцев, но все же немного не хватало в завершении моментов.

В 17 туре была безголевая ничья (0:0) дома с «Бетисом», после чего нули в гостевой встрече с «Кадисом». А в последнем сыгранном 19 туре была домашняя ничья (1:1) с «Алавесом», где уже в первом тайме хозяева остались в меньшинстве, но все же смогли вытащить ничью под самый занавес встречи.

Свою последнюю встречу сосьедадская команда провела в рамках Кубка Испании, где в стадии 1/16 финала смогла с трудом пройти «Малагу», одолев их (1:0), после автогола игрока соперника на 49 минуте встречи.

Результаты «Реал Сосьедад» в 5 последних сыгранных матчах:

08.01.24 «Малага» — «Реал Сосьедад» 0: 1 ;

0: ; 02.01.24 «Реал Сосьедад» — «Алавес» 1:1;

21.12.23 «Кадис» — «Реал Сосьедад» 0:0;

17.12.23 «Реал Сосьедад» — «Бетис» 0:0;

13.12.23 «Интер» — «Реал Сосьедад» 0:0.

Интересные статические факты «Реал Сосьедад»:

В 12 последних встречах команда не проигрывала, побеждая при этом в 6 играх;

В последней гостевой игре была виктория;

В 6 из 7 последних матчах «Реала С» забивают обе команды;

В 10 последних матчах ни разу не было забито более 3 мячей за игру;

В последних 6 матчах команда в среднем забивает около 1 мяча;

Команда отличается голом в 2 последних поединках.

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Атлетик – Реал Сосьедад: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 178 очных матчей. 72 из них стали победными для «Атлетика», а у «Реала Сосьедад» в активе 60 побед. А 46 матчей закончились ничейным результатом.

«Атлетик» в этих матчах забивал в среднем 1.58 голов (282 мяча), а «Реал С» 1.30 (232 мяча).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (7:0), такой результат удавался только команде из Бильбао в истории их очных встреч, но было это в далеком 1935 году в рамках Ла Лиги. «Реал Сосьедад» же с максимальной разницей выигрывал римский клуб дважды со счетом (5:0).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

30.09.23 «Реал Сосьедад» – «Атлетик» ( 3 :0).

– «Атлетик» ( :0). 15.04.23 «Атлетик» – «Реал Сосьедад» ( 2 :0).

– «Реал Сосьедад» ( :0). 15.01.23 «Реал Сосьедад» – «Атлетик» ( 3 :1).

– «Атлетик» ( :1). 05.08.22 «Атлетик» – «Реал Сосьедад» ( 1 :0).

– «Реал Сосьедад» ( :0). 21.02.22 «Атлетик» – «Реал Сосьедад» (4:0).

В последних 5 сыгранных очных встречах оппонентов клуб из Бильбао одержал 3 раза викторию, и дважды была в них победа команды из Сосьедада. В последней очной встрече Реал С» обыграл в домашней игре соперника (3:0) в рамках 8 тура текущего сезона Примеры. Последний раз «Атлетик» обыграл оппонента (2:0) в рамках Ла Лиги прошлого сезона в 2023 году.

Только в 1 из 5 последних матчах обе команды забивали друг другу и лишь 2 раза в них было забито более 3 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Атлетик – Реал Сосьедад

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «Атлетик Б» с существенной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Атлетик Б» — 2.06;

Ничья — 3.35;

Победа «Реал Сосьедад» — 3.84;

1Х — 1.26;

Х2 — 1.78;

Ф1 (0) — 1.46;

Ф2 (0) — 2.78;

Ф2 (1) — 1.37;

ТБ (2,5) — 2.20;

ТМ (2,5) — 1.70;

ТБ (3) — 3.20;

ТМ (3) — 1.37;

ОЗ (да) — 1.94;

ОЗ (нет) — 1.88.

Обе команды в текущем сезоне выглядят неплохо и претендуют на самые высокие места и сложно из них выделить явного фаворита этой встрече. Оба оппонента не проигрывают уже на протяжении 12 матчей и не прочь продолжить свою серию. А учитывая, что в последней очной встрече победу одержала команда из Сосьедада, Все же отдам им предпочтение и думаю что они не проиграют этот матч.

Здесь можно заключить пари на X2, за приличный коэффициент 1.78.

Обе команды в текущем сезоне Ла Лиги выглядят неплохо в оборонительных действиях и достаточно мало пропускают. В последних матчах обеих команд редко когда обе команды отличаются за игру. Да и в 1 из 5 последних очных встречах обе команды отличались. Здесь можно сделать ставку на ОЗ (нет), за неплохой коэффициент 1.88.

Где смотреть матч Атлетик – Реал Сосьедад

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