Сборная России на 38-м месте в рейтинге ФИФА закончит 2023 год. Аргентина, Франция, Англия – в топ-3

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Россия осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. Это последнее обновление рейтинга ФИФА в 2023 году

Топ рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Аргентина

2. Франция

3. Англия

4. Бельгия

5. Бразилия

6. Нидерланды

7. Португалия

8. Испания

9. Италия

10. Хорватия

11. Уругвай

12. США

13. Марокко

14 (15). Колумбия

15 (14). Мексика

16. Германия

17 . Япония

18. Швейцария

19. Дания

20. Сенегал

...

22. Украина

...

95. Беларусь

...

100. Казахстан

Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.

Полную версию рейтинга можно увидеть по ссылке.

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14 комментариев
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Ответ Leon Petov
Почему при Черчесове когда мы играли товарняки опустились на 70-е место, а тут уверенно держимся в топ-40?
Новый рейтинг, основанный на системе ЭЛО, не меняется, если не играть.
При Черчесове был рейтинг с быстрым пропаданием "старых" официальных результатов, имеющих вес.
+9
-1
+8
Ответ T622222
Сенегал на 20-м!?
Победители Кубка Африки, вышли из группы на чемпионате Мира, что не так?
+3
0
+3
Почему при Черчесове когда мы играли товарняки опустились на 70-е место, а тут уверенно держимся в топ-40?
+6
-4
+2
Сенегал на 20-м!?
+2
-1
+1
Эти все места абсолютное ничто в сравнении с русскими закатами в Бердянске. Мммм, красота!!
+6
-5
+1
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Победители Кубка Африки, вышли из группы на чемпионате Мира, что не так?
он спрашивает почему так низко))
+1
0
+1
Вот до чего ваш Валера сборную довёл! 😁
0
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Германия ниже США и Марокко, дожили, совсем опустились....
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почему сша выше марокко?
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Довольно хорошо. Надо стремиться к лучшему результату. Хоть и тяжело.
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Ответ Ярик01
Новый рейтинг, основанный на системе ЭЛО, не меняется, если не играть. При Черчесове был рейтинг с быстрым пропаданием "старых" официальных результатов, имеющих вес.
Немцы такие со своего 16го: ну да, ну да
0
0
0
Ответ illustrate
Немцы такие со своего 16го: ну да, ну да
На начало года они были 14, изменения минимальные, и они играют в Лиге Наций и товарняки - куда больше матчей в зачет.
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