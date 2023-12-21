Сборная России на 38-м месте в рейтинге ФИФА закончит 2023 год. Аргентина, Франция, Англия – в топ-3

Россия осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. Это последнее обновление рейтинга ФИФА в 2023 году

Топ рейтинга выглядит следующим образом:

1. Аргентина

2. Франция

3. Англия

4. Бельгия

5. Бразилия

6. Нидерланды

7. Португалия

8. Испания

9. Италия

10. Хорватия

11. Уругвай

12.

13. Марокко

14 (15). Колумбия

15 (14). Мексика

16. Германия

17 . Япония

18. Швейцария

19. Дания

20. Сенегал

...

22. Украина

...

95. Беларусь

...

100. Казахстан

Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.

Полную версию рейтинга можно увидеть по ссылке.

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