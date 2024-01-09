Сборная Китая – сборная Таджикистана где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 13 января
В субботу, 13 января, сыграют сборная Китая и сборная Таджикистана в рамках Кубка Азии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Китая – сборная Таджикистана
- Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.
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Кубок Азии по футболу: все новости