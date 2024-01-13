Китай – Таджикистан: прогноз на матч 13.01.2024, Кубок Азии

12 января на полях Катара открывается Кубок Азии. 13 числа свой путь на турнире начнут национальные сборные Китая и Таджикистана. Очный поединок стартует в 17:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: ничья (2,94).

Китай

Сборная Китая никогда не могла похвастать выдающимися результатами на международных турнирах. В новом году китайцы попробуют выйти в плей-офф Кубка Азии из группы, где также будут играть Таджикистан, Ливан и Катар.

В настоящее время сборной Китая рулит балканский специалист Александар Янкович. Он перебрался на работу в Китай еще в 2018 году. Сперва трудился с молодежными сборными разных возрастов, а теперь дорос и до национальной команды.

Если говорить о составе, то тут совсем нет известных игроков. Самый дорогой футболист оценивается аж в 1,5 млн евро – вингер клуба Шанхай Порт Ли Ву.

Имеются в ростере сборной Китая и представители новоиспеченного клуба Леонида Слуцкого – Шанхай Шеньхуа. Таковых четверо: опорник Вай Цун Дай, полузащитник Хи Ву, центрбек Шенлонг Янг и еще один игрок центра обороны Ченджи Джу.

Таджикистан

Сборной Таджикистана, как и китайцами, руководит тренер из Европы. Команду возглавляет хорват Петар Сегрт. Он получил должность в январе 2022 года.

Следует заметить, что в последнее время таджики показывают весьма солидные результаты. Беспроигрышная серия подопечные Сегрта достигает 5 матчей.

Пройдясь по составу, вы едва ли найдете знакомые фамилии (зато насладитесь чтением практически непроизносимых имен). Самый дорогостоящий футболист в заявке национальной команды Таджикистана оценивается в 900 тысяч евро. Речь идет о голкипере Истиклола (до недавних пор в этом клубе трудился бывший наставник московского Локомотива и тульского Арсенала Игорь Черевченко) Рустаме Ятимове.

Само собой разумеется, что сборная Таджикистана преимущественно комплектуется игроками из местного чемпионата, который не отличается элитным уровнем. Впрочем, Петар Сегрт смог соорудить весьма неуступчивую команду.

Прогноз на матч Узбекистан – Сирия

Китай – Таджикистан: история личных встреч

На сегодняшний день Китай и Таджикистан провели три очных поединка (два официальных + один «товарняк»). Две победы в активе китайцев, еще один матч завершился мировым исходом.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Китай – Таджикистан

Аналитики букмекерских контор отдают явное предпочтение китайцам. BetBoom предлагает поставить на победу команды Александара Янковича с коэффициентом 2,11. Успех Таджикистана оценили цифрой 4,14. Ничья идет за 2,94.

Также эксперты не ждут результативного футбола. БК BetBoom дает на стандартный тотал больше 2,5 голов 2,59. Тотал меньше идет гораздо скромнее – 1,49.

Национальные команды Китая и Таджикистана вполне сопоставимы по уровню. Как упоминалось выше, в последнее время таджики показывают приличные результаты на международной арене. Сборную Китая, в свою очередь лихорадит.

Первый матч на больших турнирах часто проходит очень осторожно. Мы считаем, что и поединок китайцев и таджиков не станет исключением. Предлагаем поставить на ничейный исход.

Где смотреть матч Китай – Таджикистан

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥