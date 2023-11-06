«Зенит» предложил 12 млн евро за вингера сборной Колумбии Арьяса. «Флуминенсе» отклонил предложение, переговоры продолжаются
«Зенит» предложил 12 млн евро вингера «Флуминенсе».
По информации Globo Esporte, клуб из Петербурга предложил 12 млн евро за колумбийца Джона Арьяса.
«Флуминенсе» отклонил предложение, так как не хотел обсуждать трансфер до завершения Кубка Либертадорес, который команда выиграла впервые в истории. В то же время «Зенит» и бразильский клуб продолжают вести переговоры.
В 2023 году 26-летний футболист забил 9 голов и отдал 13 результативных передач в 54 матчах за «Флуминенсе» во всех турнирах. Статистику правого полузащитника сборной Колумбии можно найти здесь.
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P.S. Замену Кузяеву еще бы найти.
Вот кто неожиданно лично для меня выстрелил. Брали по сути на сдачу из серии заиграет-не заиграет.
А Густаво молодец, боец и трудяга