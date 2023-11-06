«Зенит» предложил 12 млн евро за вингера сборной Колумбии Арьяса. «Флуминенсе» отклонил предложение, переговоры продолжаются

«Зенит» предложил 12 млн евро вингера «Флуминенсе».

По информации Globo Esporte, клуб из Петербурга предложил 12 млн евро за колумбийца .

«Флуминенсе» отклонил предложение, так как не хотел обсуждать трансфер до завершения Кубка Либертадорес, который команда выиграла впервые в истории. В то же время « » и бразильский клуб продолжают вести переговоры.

В 2023 году 26-летний футболист забил 9 голов и отдал 13 результативных передач в 54 матчах за « » во всех турнирах. Статистику правого полузащитника сборной Колумбии можно найти здесь.

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