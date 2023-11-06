«Зенит» предложил 12 млн евро за вингера сборной Колумбии Арьяса. «Флуминенсе» отклонил предложение, переговоры продолжаются

Теги Зенит Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Джон Арьяс Футбол

«Зенит» предложил 12 млн евро вингера «Флуминенсе».

По информации Globo Esporte, клуб из Петербурга предложил 12 млн евро за колумбийца Джона Арьяса.

«Флуминенсе» отклонил предложение, так как не хотел обсуждать трансфер до завершения Кубка Либертадорес, который команда выиграла впервые в истории. В то же время «Зенит» и бразильский клуб продолжают вести переговоры.

В 2023 году 26-летний футболист забил 9 голов и отдал 13 результативных передач в 54 матчах за «Флуминенсе» во всех турнирах. Статистику правого полузащитника сборной Колумбии можно найти здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Карабах
Видимо набивают цену для потенциальных европейских покупателей. Мантуан +- такой же, только помоложе
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Filipp Gorski
Похоже на уточку 🦆
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
И чем он лучше Мантуана, который и является прямым конкурентом по позиции? Старше на шесть лет...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruscello
Ответ Андрей Фоминых
кому замена, мостовому?
Мостовой, конечно, может справа играть, но не столь эффетивно, как слева. Арьяс правый вингер, а Семак как-то жаловался, что замены Малкому не нашли и перестраивают игру из-за этого. Заменой Мостовому скорее наш француз является. Не везет Зениту с "французами".
P.S. Замену Кузяеву еще бы найти.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Baobabb forever
Зачем? При том что Мантуан не хуже.
Вот кто неожиданно лично для меня выстрелил. Брали по сути на сдачу из серии заиграет-не заиграет.
А Густаво молодец, боец и трудяга
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
old pipe
Видел его в матчах бразильского чемпионата. Нервный, ведется на провокации.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San9
Знаменитая школа Зенита поставила больше всех воспитанников в клубы высших лиг, чем все остальные академии. Так что, вилька, даже тут спартак в пролете.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карл_Иваныч
Начались сенсации формата "Зенит" хочет купить..."
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор
Ответ Андрей Фоминых
кому замена, мостовому?
Кержакову🤣
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruscello
Вместо Малкома?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Лукашов
Ду Кейроса в сделку пусть включат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий