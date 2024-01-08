«Пускаю слюни, наблюдая за Месси на тренировках: «Как он увидел этот пас? Это невозможно». Вот почему он лучший в истории». Форвард «Интер Майами» Стефанелли о Лео

Николас Стефанелли выразил восхищение навыками Лионеля Месси.

«Я вижу его на тренировках и пускаю слюни. Он делает передачу, располагаясь спиной к игроку, и я задаюсь вопросом: «Как он увидел этот пас? Это просто невозможно».

Вот почему он лучший футболист в истории.

Я не могу поверить в то, что вижу. Эти парни ( , , – прим. Sports.ru) играют на невероятном уровне», – сказал форвард « » в интервью Fox Sports.

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