«Пускаю слюни, наблюдая за Месси на тренировках: «Как он увидел этот пас? Это невозможно». Вот почему он лучший в истории». Форвард «Интер Майами» Стефанелли о Лео

Теги МЛС Лионель Месси Серджи Бускетс Жорди Альба Николас Стефанелли Интер Майами Футбол

Николас Стефанелли выразил восхищение навыками Лионеля Месси.

«Я вижу его на тренировках и пускаю слюни. Он делает передачу, располагаясь спиной к игроку, и я задаюсь вопросом: «Как он увидел этот пас? Это просто невозможно».

Вот почему он лучший футболист в истории.

Я не могу поверить в то, что вижу. Эти парни (Месси, Альба, Бускетс – прим. Sports.ru) играют на невероятном уровне», – сказал форвард «Интер Майами» в интервью Fox Sports.

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21 комментарий
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Ответ Дима
что этим хочет сказать новостник спорца, публикуя такое в ленту главных новостей???
Что игроки Майами закупают слюнявчики
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Пускаю слюни, что это? Скажи ещё, хочу постирать ему гетры
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Ответ Tristan...
Ты на каникулах?
ты не ответил)) понятно с вами всё, ахах
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Ответ Дима
ты не ответил)) понятно с вами всё, ахах
Если отвечу - Это принципиально что то меняет?
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Ответ Tristan...
Если отвечу - Это принципиально что то меняет?
как минимум, так было бы честно.
а то начинаешь эту ересь про "каникулы" а сам сливаешься.
ну то что ты не знаешь что за
ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ТРОФЕЙ КЛУБА ИНТЕР МАЙАМИ это понятно)
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Ответ А. Мостовой
Лучший пенальтист разве что. Как эйбар то герой, а как Баварии то сел в лужу и типичные 2-8
ты до сих пор в коме после 18/12/22?
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Ответ Дима
и какое это чувство расскажи всем)) никому другому оно неизвестно
безысходности
+3
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0
Ответ Dark.Babysitter
То чувство, когда о Месси пускают слюни другие, а Роналду и его сестра о самих себе.
То то что не молодая звезда, то кумир к них Роналду, а не гормонный пешеход 😂😂
+2
-2
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