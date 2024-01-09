«Канзас-Сити» примет «Интер» Месси на 76-тысячном стадионе команды НФЛ. Клуб не играл там с 2010-го – тогда собрали 52 тысячи зрителей на матче с «МЮ»

«Канзас-Сити» перенес матч с «Интер Майами» на более вместительную арену.

Матч «Канзас-Сити» с «Интер Майами», в составе которого выступает , пройдет 13 апреля.

Клуб принял решение сыграть матч на стадионе «Арроухед Стэдиум», на котором проводит домашние игры команда НФЛ « ». Вместимость арены составляет 76 416 зрителей. Отметим, что «Арроухед Стэдиум» входит в число стадионов, на котором будут проводиться матчи чемпионата мира в 2026 году.

Основным домашним стадионом «Канзас-Сити» является Children’s Mercy Park, вмещающий лишь чуть более 18 тысяч зрителей.

По словам президента «Канзас-Сити» Джейка Рида, матч с « » вызвал «беспрецедентный интерес».

«Возможность провести этот матч, который станет первой игрой Лионеля Месси в на Среднем Западе, на «Арроухед Стэдиум», особенно интересна, поскольку наш регион готовится принять матчи Кубка Америки этим летом и чемпионата мира по футболу в 2026 году», – сказал Рид.

Сообщается, что продажа билетов на матч стартует 16 января. Их стоимость составит от 65 долларов.

Последний матч «Канзас-Сити» на «Арроухед Стэдиум» состоялся в 2010 году против « ». Игру посетили более 52 тысяч зрителей.

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