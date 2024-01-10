«Пари НН» подписал защитника Глущенкова бесплатно. Он играл за «Торпедо-БелАЗ»
Центральный защитник Кирилл Глущенков перешел в «Пари НН» свободным агентом.
Нижегородцы подписали с 23-летним игроком 4-летний контракт. Сообщалось, что в «Пари НН» он будет зарабатывать 800 тысяч рублей в месяц.
Последним клубом футболиста был «Торпедо-БелАЗ».
Глущенков – воспитанник ставропольской ДЮСШ, а также школ «Чертаново» и «Динамо». Выступал за молодежную команду бело-голубых, «Факел» и белорусскую «Ислочь».
В составе «Торпедо-БелАЗ» стал обладателем Кубка Беларуси и бронзовым призером чемпионата. Провел за автозаводцев два матча в Лиге конференций УЕФА, отметившись забитым голом.
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