«Пари НН» подписал защитника Глущенкова бесплатно. Он играл за «Торпедо-БелАЗ»

Теги премьер-лига Россия трансферы высшая лига Беларусь Торпедо-БелАЗ Пари НН Кирилл Глущенков Футбол

Центральный защитник Кирилл Глущенков перешел в «Пари НН» свободным агентом.

Нижегородцы подписали с 23-летним игроком 4-летний контракт. Сообщалось, что в «Пари НН» он будет зарабатывать 800 тысяч рублей в месяц.

Последним клубом футболиста был «Торпедо-БелАЗ».

Глущенков – воспитанник ставропольской ДЮСШ, а также школ «Чертаново» и «Динамо». Выступал за молодежную команду бело-голубых, «Факел» и белорусскую «Ислочь».

В составе «Торпедо-БелАЗ» стал обладателем Кубка Беларуси и бронзовым призером чемпионата. Провел за автозаводцев два матча в Лиге конференций УЕФА, отметившись забитым голом.

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3 комментария
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Ответ Вячеслав Припузов
Чтобы я так жил, 800 тысяч в месяц, это ещё наверняка минималка в РПЛ...
ну так надо работать над собой и больше можно получать, вон Тарасов и Бузова как пример... найдите свой талант, выбросте его и станьте футболистом или певицей )))
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Ответ Григорий Гашников
ну так надо работать над собой и больше можно получать, вон Тарасов и Бузова как пример... найдите свой талант, выбросте его и станьте футболистом или певицей )))
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