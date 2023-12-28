ЦСКА отдал Ермакова «Пари НН» в аренду с правом выкупа
Никита Ермаков присоединился к «Пари НН».
ЦСКА объявил о переходе полузащитника в нижегородскую команду на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2023/24.
В соглашение включена опция выкупа хавбека. Если она будет активирована, в дальнейшем у армейцев будет приоритетное право выкупа своего воспитанника.
В текущем сезоне Ермаков провел в Мир РПЛ 5 матчей. Подробно со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Изображение: fcnn.ru
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Но сейчас расскажут, что Федотов просто не на того ставку сделал, а вот условный Ярик Арбузов топ!
Ещё и Файзулаев (3 окт. исполнилось 20 лет) признан лучшим футболистом Узбекистана и номинирован на премию IFFHS лучшему молодому игроку 2023 года. Совсем его Федотов "загубил".)))
Я об этом и писал, собственно. Спасибо, что подтвердил мои слова))
Ермакову удачи, закрепиться в основе и без травм.
И да, почему-то молодому и яркому Аббосу злой Федотов никак не мешает. Мб потому, что Файзуллаев полезен и продуктивен на поле, а также тренера слушается в отличие от наших талантов и Карраскаля соответственно?
Пари НН собирается это ТО провести так же активно, как и прошлое. Здесь в аренду, тут в аренду, отсюда привезут, там возьмут. Крутятся, вертятся. Юран хочет сезон достойно закончить, а там могут и в клуб статусом повыше позвать
Чем Арбузов лучше Чалова который играет на этой позиции не подскажите?)
Рядно что показал с матчами против дублёров Сочи и Ростова что бы его выпустить вместо Гаича? Чем Рядно лучше?
Глебов травматичен, и когда здоров постоянно играет, но у него игра - травма игра - травма.
пари нн на 9-ом....
отдали прямому конкуренту в борьбе за попадание в 10-ку сильнейших клубов рпл)))