ЦСКА отдал Ермакова «Пари НН» в аренду с правом выкупа

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Пари НН Никита Ермаков Футбол

Никита Ермаков присоединился к «Пари НН».

ЦСКА объявил о переходе полузащитника в нижегородскую команду на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2023/24.

В соглашение включена опция выкупа хавбека. Если она будет активирована, в дальнейшем у армейцев будет приоритетное право выкупа своего воспитанника.

В текущем сезоне Ермаков провел в Мир РПЛ 5 матчей. Подробно со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Изображение: fcnn.ru

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22 комментария
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Напомню, что якобы гнобящий молодежь Федотов аж 41 раз выпустил Ермакова на поле за полтора года. Что показал Никита? Толком ничего, кроме пары голов в Кубке.
Но сейчас расскажут, что Федотов просто не на того ставку сделал, а вот условный Ярик Арбузов топ!
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+14
С Юлдошевым будут к одному парикмахеру ходить)
+7
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+7
Ответ Shuller18
Напомню, что якобы гнобящий молодежь Федотов аж 41 раз выпустил Ермакова на поле за полтора года. Что показал Никита? Толком ничего, кроме пары голов в Кубке. Но сейчас расскажут, что Федотов просто не на того ставку сделал, а вот условный Ярик Арбузов топ!
Сейчас будет массовая переобувка тех, кто писал, что Федотов выпускал Ермакова за деньги. Теперь будут писать, что Федотов избавился от очередного перспективного игрока, а потом жалуется, что некем играть))
+6
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+5
Ответ Shuller18
Напомню, что якобы гнобящий молодежь Федотов аж 41 раз выпустил Ермакова на поле за полтора года. Что показал Никита? Толком ничего, кроме пары голов в Кубке. Но сейчас расскажут, что Федотов просто не на того ставку сделал, а вот условный Ярик Арбузов топ!
У ЦСКА второе место после Локо по количеству минут проведённых игроками до 20 лет на поле в матчах РПЛ. Вот так сильно "гнобит" Федотов молодёжь.)
Ещё и Файзулаев (3 окт. исполнилось 20 лет) признан лучшим футболистом Узбекистана и номинирован на премию IFFHS лучшему молодому игроку 2023 года. Совсем его Федотов "загубил".)))
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
выпускал аж 41 раз, потому что он один из его любимчиков был. Выпускал не ради того чтобы усилить игру, а просто чтобы выпустить. И в центр и в атаку выпускал на фланг, а он же нулевый вообще везде был в этом году. Как нынешний Кучаев. Зато Арбузова быстро зачехлил, потому что обиделся на слова агента. Лукина гнобил, когда швах был в центре защите. Рядно перестал выпускать даже с лавки, Глебов перестал с лавки вылазить. Зато придумывать велосипед со Зделаром или ухожером - это мы практикуем.
Ну что и требовалось доказать: Федотов не выпускает молодежь, так он её гнобит, Федотов выпускает молодежь, а она ничего не показывает, так не ту)
Я об этом и писал, собственно. Спасибо, что подтвердил мои слова))
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Игрок старательный, исполнительный, но не выдающийся. В среднем клубе может и заиграть, тем более Юран любит развивать молодые таланты.
Ермакову удачи, закрепиться в основе и без травм.
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Ответ ЦСКА УСБ
У ЦСКА второе место после Локо по количеству минут проведённых игроками до 20 лет на поле в матчах РПЛ. Вот так сильно "гнобит" Федотов молодёжь.) Ещё и Файзулаев (3 окт. исполнилось 20 лет) признан лучшим футболистом Узбекистана и номинирован на премию IFFHS лучшему молодому игроку 2023 года. Совсем его Федотов "загубил".)))
Вот именно) Люди бы прежде чем писать подобную бредятину, посмотрели бы, сколько эта загубленная молодежь выходила на поле. Видимо пацаны в 17-18 лет, которые перепрыгнули дубль, должны по мнению этих людей играть по 90 минут в РПЛ...
И да, почему-то молодому и яркому Аббосу злой Федотов никак не мешает. Мб потому, что Файзуллаев полезен и продуктивен на поле, а также тренера слушается в отличие от наших талантов и Карраскаля соответственно?
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Видос-презентация в ТГ канале Нижнего просто бомбовый, конечно.
Пари НН собирается это ТО провести так же активно, как и прошлое. Здесь в аренду, тут в аренду, отсюда привезут, там возьмут. Крутятся, вертятся. Юран хочет сезон достойно закончить, а там могут и в клуб статусом повыше позвать
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Фото не могли получше сделать? 🤦‍♂️
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Жаль, что право выкупа необязательное
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Ермаков запомнился отмененным чистым голом в ворота Зенита. Больше ни чем.
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
выпускал аж 41 раз, потому что он один из его любимчиков был. Выпускал не ради того чтобы усилить игру, а просто чтобы выпустить. И в центр и в атаку выпускал на фланг, а он же нулевый вообще везде был в этом году. Как нынешний Кучаев. Зато Арбузова быстро зачехлил, потому что обиделся на слова агента. Лукина гнобил, когда швах был в центре защите. Рядно перестал выпускать даже с лавки, Глебов перестал с лавки вылазить. Зато придумывать велосипед со Зделаром или ухожером - это мы практикуем.
Ну и чушь. Так гнобил Лукина Федотов, что тот последние матчи в основе играет, и оказывается что Федотов не пускает играть суперигрока Арбузова вместо днища Чалова.)))
Чем Арбузов лучше Чалова который играет на этой позиции не подскажите?)
Рядно что показал с матчами против дублёров Сочи и Ростова что бы его выпустить вместо Гаича? Чем Рядно лучше?
Глебов травматичен, и когда здоров постоянно играет, но у него игра - травма игра - травма.
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Ответ ЦСКА УСБ
Ну и чушь. Так гнобил Лукина Федотов, что тот последние матчи в основе играет, и оказывается что Федотов не пускает играть суперигрока Арбузова вместо днища Чалова.))) Чем Арбузов лучше Чалова который играет на этой позиции не подскажите?) Рядно что показал с матчами против дублёров Сочи и Ростова что бы его выпустить вместо Гаича? Чем Рядно лучше? Глебов травматичен, и когда здоров постоянно играет, но у него игра - травма игра - травма.
Справедливости ради, Лукин наверное и правда недополучил игровое время, всё-таки для него была вакантна позиция на поле, но Федотов предпочитал долгое время затыкать её непрофильными игроками, хотя сам Матвей пока не давал поводов в себе усомниться. Но это исключение, в остальном все абсолютно верно. Арбузов зазнавшийся щегол, который вместе с агентом после первого гола за основу решил, что его должны все на руках носить. Рядно банально слабее конкурентов, Глебов ничего кроме суетной беготни не показывает и часто ломается. С чего вдруг все они должны играть чаще, хз...
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Ответ Shuller18
Кстати, я еще напомню, что Ермаков начал карьеру в ЦСКА незасчитанным из-за миллиметрового не его офсайда Зениту. По критериям наших болельщиков, у которых Арбузов за гол мертвому Оренбургу считается топом, Ермаков после такого должен был ваще в шорт лист ЗМ войти, а тут уже якобы выходил из-за родственных связей с Федотовым...
цска на 8-ом
пари нн на 9-ом....
отдали прямому конкуренту в борьбе за попадание в 10-ку сильнейших клубов рпл)))
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