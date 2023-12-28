ЦСКА отдал Ермакова «Пари НН» в аренду с правом выкупа

Никита Ермаков присоединился к «Пари НН».

объявил о переходе полузащитника в нижегородскую команду на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2023/24.

В соглашение включена опция выкупа хавбека. Если она будет активирована, в дальнейшем у армейцев будет приоритетное право выкупа своего воспитанника.

В текущем сезоне провел в Мир 5 матчей. Подробно со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Изображение: fcnn.ru

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