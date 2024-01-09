«Пари НН» объявил о трансфере опорника Эдедема в «Тобол»

Теги премьер-лига Россия трансферы высшая лига Казахстан Тобол Пари НН Эссьен Эдедем Футбол

«Пари НН» объявил о переходе опорника Эссьена Эдедема в «Тобол».

«Опорный полузащитник «Пари НН» Эдедем Эссьен перешел в костанайский «Тобол». Нижегородский и казахстанский клубы оформили полноценный трансфер», – говорится в сообщении пресс-службы нижегородцев. 

Ранее сообщалось, что «Пари НН» получит от клуба из Казахстана 70 тысяч евро за переход 25-летнего нигерийца. 

В этом сезоне Эссьен провел 11 матчей за команду во всех турнирах. 

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2 комментария
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Жалко его, старался бегал.. Эмемдемса не забудем
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