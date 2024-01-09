«Пари НН» объявил о трансфере опорника Эдедема в «Тобол»
«Пари НН» объявил о переходе опорника Эссьена Эдедема в «Тобол».
«Опорный полузащитник «Пари НН» Эдедем Эссьен перешел в костанайский «Тобол». Нижегородский и казахстанский клубы оформили полноценный трансфер», – говорится в сообщении пресс-службы нижегородцев.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» получит от клуба из Казахстана 70 тысяч евро за переход 25-летнего нигерийца.
В этом сезоне Эссьен провел 11 матчей за команду во всех турнирах.
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