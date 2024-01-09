«Пари НН» объявил о трансфере опорника Эдедема в «Тобол»

«Пари НН» объявил о переходе опорника Эссьена Эдедема в «Тобол».

«Опорный полузащитник « » Эдедем Эссьен перешел в костанайский « ». Нижегородский и казахстанский клубы оформили полноценный трансфер», – говорится в сообщении пресс-службы нижегородцев.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» получит от клуба из Казахстана 70 тысяч евро за переход 25-летнего нигерийца.

В этом сезоне Эссьен провел 11 матчей за команду во всех турнирах.

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