«Пари НН» подпишет защитника «Торпедо-БелАЗ» Глущенкова зимой бесплатно (Иван Карпов)
Кирилл Глущенков в январе станет игроком «Пари НН».
31 декабря у 23-летнего центрального защитника заканчивается контракт с «Торпедо-БелАЗ».
Нижегородцы заключат с россиянином 4-летнее соглашение с зарплатой 800 тысяч рублей в месяц, сообщает журналист Иван Карпов.
По данным источника, в борьбе за защитника «Пари НН» опередил «Урал».
Глущенков — воспитанник ставропольского футбола. Занимался в «Чертаново» и «Динамо», а также выступал за «Факел» и белорусскую «Ислочь».
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