«Пари НН» подпишет защитника «Торпедо-БелАЗ» Глущенкова зимой бесплатно (Иван Карпов)

Кирилл Глущенков в январе станет игроком «Пари НН».

31 декабря у 23-летнего центрального защитника заканчивается контракт с « ».

Нижегородцы заключат с россиянином 4-летнее соглашение с зарплатой 800 тысяч рублей в месяц, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, в борьбе за защитника « » опередил «Урал».

— воспитанник ставропольского футбола. Занимался в «Чертаново» и «Динамо», а также выступал за «Факел» и белорусскую «Ислочь».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!