На решение Артура перейти в «Зенит» повлияло знакомство с Клаудиньо («Матч ТВ»)

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Клаудиньо Артур Гимараэс Футбол

Стало известно, что повлияло на решение Артура Гимараэса перейти в «Зенит».

Сегодня «Зенит» объявил о переходе 25-летнего полузащитника «Палмейрас». Его трансфер оценивается в 15+3 млн евро.

Сообщалось, что Артур сомневался в целесообразности трансфера из-за климата, удаленности от семьи и политической ситуации, вызванной конфликтом на Украине.

Как передает «Матч ТВ», одним из факторов, повлиявших на решение Артура перейти в «Зенит», стало знакомство с Клаудиньо. Ранее также отмечалось, что футболист посчитал выгодным предложение клуба из Санкт-Петербурга.

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным. Статистику 25-летнего бразильца можно найти здесь.

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30 комментариев
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Малком - пост сдал
Клаудиньо - пост принял
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Наш новый скаут😁.Нино тоже его работа👍
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Играющий спортивный директор) Где-то я уже это видел)
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Ответ Peter Parker
Somos Petersburguenses nativos jogando pela cidade e Strelka
Скажите что-нибудь на спартаковском лучше. Про rombik, bromantan, bely poroshok и ponozhovshina. Вашей целевой аудитории это лучше зайдет.
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+3
Ответ леннорыч-абрамович
Кого ЦСКА за 15+3 купил из них?
8,5 и 8 миллионов, соответственно. Ну вот что ты лукавишь то? Можно ещё приостановщика Эджуке за 11,5 дописать. Только одни титулы берут, а вторые контракты приостанавливают и в аренды гоняют.
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Собираем свою олимпийскую сборную))
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Ответ леннорыч-абрамович
Для чего Зенит это делает?
Чтобы посмотреть как ЦСКА покупает на эти же деньги Фуксов, Гаичей и т.д., а потом отдает их в аренды.
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Ответ Камбоджа Иванов
Чтобы посмотреть как ЦСКА покупает на эти же деньги Фуксов, Гаичей и т.д., а потом отдает их в аренды.
Кого ЦСКА за 15+3 купил из них?
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Ответ леннорыч-абрамович
15+3 за одного с зп ещё от 3+ или 16,5 за двоих с общей зп до 2,5, которую потом клубы-арендаторы платят, так при этом ЦСКА ещё умудряется серебро зацепить и Кубок взять, используя в составе и молодых россиян и россиян ветеранов, а так же дешёвых легионеров. По-моему, это гораздо достойнее, чем скупать сборную Бразилии, чтобы чемпионат выигрывать без конкуренции.
так а в чем прикол цеплять серебро? а кубок чаще всего просто лотерея. конечно лучше взять одного качественного игрока чем набрать кучу средних игроков . за примером далеко ходить не надо. Зенит покупает малкома за 40, Спартак в этот же момент покупает шюрле , крала , Соболева , мирзова итд и какой выхлоп ?!
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Ответ леннорыч-абрамович
15+3 за одного с зп ещё от 3+ или 16,5 за двоих с общей зп до 2,5, которую потом клубы-арендаторы платят, так при этом ЦСКА ещё умудряется серебро зацепить и Кубок взять, используя в составе и молодых россиян и россиян ветеранов, а так же дешёвых легионеров. По-моему, это гораздо достойнее, чем скупать сборную Бразилии, чтобы чемпионат выигрывать без конкуренции.
Какие молодые россияне? Ровесники Кругового и Мостового?
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Ответ леннорыч-абрамович
А в чем прикол покупать 11 бразильцев?
рынок ограниченный и нет хорошего спортивного директора . плюс если они играют хорошая то какая разница откуда и какой национальности ? к тому же отчасти это вынужденная ситуация , после покупки Юри Альберто . и многих игроков пришлось брать из за него.
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Ответ леннорыч-абрамович
Да, которые в отличие от Кругового и Мостового являются уже лидерами своей команды, а те всего лишь мячи подают сборной Бразилии.
Лидеры своей сборной? Роша и Акинфеев? Или Лукин с Обляковым - лидеры сборной? Или Чалов, который ездит играть в сборную друзей Валеры?
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Ответ леннорыч-абрамович
Да можно взять хоть 11 сербов к Эраковичу, 15 колумбийцев к Барриосу и Кассьере, 42 француза к Изидору и даже полторы сотни казахов для Алипа. Потратить на каждого по 15 млн. евро. Вопрос. Для чего всё это сейчас?
ну если вы не заметили то в этом сезоне лига стала сильнее и интересней. если посмотреть каждый клуб отдельно , то в каждом клубе классные-сильные тренеры , Личка,Федотов ,Ивич, Галактионов , Ташуев , Карпин. московские клубы начали вести адекватную трансферную политику , Динамо хорошо закупается, Спартак кучу денег на трансферы тратит ( но им надо менять тренера) , Локомотив скупает частично всех паспортистов итд лига развивается и чтобы зениту так же продолжать выигрывать , надо усиливаться. русских за адекватный прайс не купишь , молодежь не готова , вот и покупают иностранцев . чтобы лига хоть чуть чуть развивалась
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Ответ Кирилл Демченко
а как вы определяете уровень падения без соревнования ? можно какие то статистические данные. и мне очень нравится как вы нахваливаете ЦСКА, при этом ЦСКА последние сезоны в еврокубках 4-3 место в группе Лиги Европы занимали , зенит всегда в лиги Европы с первого места досрочно выходил. и нравится как вы нахваливаете ЦСКА, при этом знаете ,что на них тупо введены санкции и будет у них бюджет то они бы так же скупили кучу легов .
Мне приятно, что Вам понравилось, как я "нахваливаю" ЦСКА. При этом я не перестаю рекомендовать Вам научиться складывать буквы в слова, слова - в предложения, а теперь ещё и комментарии в общий текст. И да! Для этого Вам придётся включить голову. Если у Вас получится это сделать, то низкий поклон, если нет, то мне придётся и дальше читать Ваши комментарии абсолютно лишённые смысла и аргументации. Но только читать, так как продолжать беседу с Вами не вижу смысла. Она мне не интересна, но проблема не в ней, а в ограниченном мировоззрении. Кого? Догадайтесь сами.
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