На решение Артура перейти в «Зенит» повлияло знакомство с Клаудиньо («Матч ТВ»)

Стало известно, что повлияло на решение Артура Гимараэса перейти в «Зенит».

Сегодня «Зенит» объявил о переходе 25-летнего полузащитника «Палмейрас». Его трансфер оценивается в 15+3 млн евро.

Сообщалось, что Артур сомневался в целесообразности трансфера из-за климата, удаленности от семьи и политической ситуации, вызванной конфликтом на Украине.

Как передает «Матч ТВ», одним из факторов, повлиявших на решение Артура перейти в «Зенит», стало знакомство с Клаудиньо. Ранее также отмечалось, что футболист посчитал выгодным предложение клуба из Санкт-Петербурга.

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным. Статистику 25-летнего бразильца можно найти здесь.

В «Зенит» переходит Артур: его вытеснил Эндрик, в детстве были проблемы из-за низкого роста

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам