«Интер Майами» Месси подписал хавбека США Гресселя бесплатно. Он двукратный чемпион МЛС

Юлиан Грессель стал игроком «Интер Майами» Лионеля Месси.

30-летний хавбек сборной с немецкими корнями подписал с флоридцами контракт до 2026 года с опцией продления еще на сезон.

Последним клубом был «Коламбус Крю», в составе которого он выиграл в прошлом году плей-офф .

Также футболист стал обладателем титула МЛС в 2018-м вместе с «Атланта Юнайтед», которую тогда возглавлял нынешний главный тренер « » Херардо Мартино.

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