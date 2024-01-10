«Интер Майами» Месси подписал хавбека США Гресселя бесплатно. Он двукратный чемпион МЛС
Юлиан Грессель стал игроком «Интер Майами» Лионеля Месси.
30-летний хавбек сборной США с немецкими корнями подписал с флоридцами контракт до 2026 года с опцией продления еще на сезон.
Последним клубом Гресселя был «Коламбус Крю», в составе которого он выиграл в прошлом году плей-офф МЛС.
Также футболист стал обладателем титула МЛС в 2018-м вместе с «Атланта Юнайтед», которую тогда возглавлял нынешний главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино.
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