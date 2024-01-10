«Интер Майами» Месси подписал хавбека США Гресселя бесплатно. Он двукратный чемпион МЛС

Теги сборная США по футболу МЛС Коламбус Крю трансферы Интер Майами Юлиан Грессель Футбол

Юлиан Грессель стал игроком «Интер Майами» Лионеля Месси.

30-летний хавбек сборной США с немецкими корнями подписал с флоридцами контракт до 2026 года с опцией продления еще на сезон.

Последним клубом Гресселя был «Коламбус Крю», в составе которого он выиграл в прошлом году плей-офф МЛС

Также футболист стал обладателем титула МЛС в 2018-м вместе с «Атланта Юнайтед», которую тогда возглавлял нынешний главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино.

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8 комментариев
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"Хавбека США". У вас слово "сборной" сознательно пропущено? Звучит по идиотски, как от третьеклассника двоечника.
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Я думал, что клуб Бекхэма, а не Месси)
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Не, я еще понимаю новости об стремительно развивающейся арабской лиге, активно скупающей актуальных звезд типа Неймара или Бензема, где лучший игрок РПЛ Малкольм всего лишь середнячек-работяга, а средняя стоимость игроков заметно выше российской лиги.
Но к чему нам новости американского колхоза ниже РПЛ без каких-либо перспектив или стремлений к развитию? Который и через год и через два останется колхозом?
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Интер Майами Бекхэма ещё может быть, но не Месси. Он там наемный работник.
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Ответ Overkiller
"Хавбека США". У вас слово "сборной" сознательно пропущено? Звучит по идиотски, как от третьеклассника двоечника.
Это же Спортс , тут редакторы и с ошибками пишут , и людей путают )
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Ответ Алексей Ненахов
Это же Спортс , тут редакторы и с ошибками пишут , и людей путают )
Согласен, даже сам заголовок запутать может так, будто сам Месси подписал этого игрока.
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