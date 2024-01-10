Антона Миранчука хочет «Бешикташ». Агент запросил для хавбека «Локо» 3 млн евро в год (Иван Карпов)
Интерес к Антону Миранчуку проявляет «Бешикташ».
По сведениям инсайдера Ивана Карпова, турецкий клуб хотел бы подписать полузащитника «Локомотива» этой зимой и через посредников навел справки по поводу запросов футболиста.
Вадим Шпинев, агент хавбека, запросил 3 млн евро в год. В «Локомотиве» Антон получает 2,4 млн.
Железнодорожники надеются продлить с Миранчуком контракт – но со снижением зарплаты до 1,2 млн евро в год. Шпинев пока не ответил на это предложение.
При этом и «Бешикташ» не готов платить игроку 3 миллиона.
В текущем сезоне 28-летний футболист забил 1 гол за 10 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Больше похоже что господин Шпинев (агент) выбивает более жирный контракт у Локо
РосПилЛига.
Алкаш карпов - мерзкий "инсайдер" от шишкановских бандитов, который у них на содержании, как и борзыкин, кстати
Зачем туркам это полено с таким запросами?