Антона Миранчука хочет «Бешикташ». Агент запросил для хавбека «Локо» 3 млн евро в год (Иван Карпов)

Интерес к Антону Миранчуку проявляет «Бешикташ».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, турецкий клуб хотел бы подписать полузащитника « » этой зимой и через посредников навел справки по поводу запросов футболиста.

, агент хавбека, запросил 3 млн евро в год. В «Локомотиве» получает 2,4 млн.

Железнодорожники надеются продлить с Миранчуком контракт – но со снижением зарплаты до 1,2 млн евро в год. Шпинев пока не ответил на это предложение.

При этом и « » не готов платить игроку 3 миллиона.

В текущем сезоне 28-летний футболист забил 1 гол за 10 матчей в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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