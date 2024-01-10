Антона Миранчука хочет «Бешикташ». Агент запросил для хавбека «Локо» 3 млн евро в год (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Антон Миранчук Вадим Шпинев деньги Футбол

Интерес к Антону Миранчуку проявляет «Бешикташ».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, турецкий клуб хотел бы подписать полузащитника «Локомотива» этой зимой и через посредников навел справки по поводу запросов футболиста.

Вадим Шпинев, агент хавбека, запросил 3 млн евро в год. В «Локомотиве» Антон получает 2,4 млн.

Железнодорожники надеются продлить с Миранчуком контракт – но со снижением зарплаты до 1,2 млн евро в год. Шпинев пока не ответил на это предложение.

При этом и «Бешикташ» не готов платить игроку 3 миллиона.

В текущем сезоне 28-летний футболист забил 1 гол за 10 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев
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Жесть просто, 3 млн . Конечно же никто не даст таких денег русскому ноунейму, при всем уважении.
Больше похоже что господин Шпинев (агент) выбивает более жирный контракт у Локо
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Три ляма? Ещё и от турков? Бред. Скорее всего игры самого агента.Не удивлюсь, если на днях Бешикташ заявит что интереса нет.
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Ответ Yura azarov
Жесть просто, 3 млн . Конечно же никто не даст таких денег русскому ноунейму, при всем уважении. Больше похоже что господин Шпинев (агент) выбивает более жирный контракт у Локо
Да это 100%. Больше удивляет как клубы продолжают вестись на такие вбросы и выкатывают новые предложения по продлению. Хотя, возможно, это такая подстраховка на случай вопроса "почему у паспортистов такая зп?". В ответ: "а вы видели какой он ценный что ему зп предлагают в два раза выше чем мы, так что мы ещё по дешёвке удачно продлили!"
РосПилЛига.
+4
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Байки от Карпа, как он это придумывает?
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Я уже запутался)))
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На лавке сидеть?
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Шпинев - мерзкий агент от шишкановских бандитов

Алкаш карпов - мерзкий "инсайдер" от шишкановских бандитов, который у них на содержании, как и борзыкин, кстати

Зачем туркам это полено с таким запросами?
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Ну нет, ну хорош. Ну есть Торино, есть тренер, который там до сих пор и ждёт наверняка. Бабки потом будут. Лёха, не будь чудаком.
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есть у кого свободное время??? загуглите плиз сколько карпов по переходам и встречам говорил правду а сколько соврал а своих новостях? за 21 год у него было примерно 15-17 процентов правды. он опять желтуху выдаёт за свои факты
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Ответ андрей лазовский
Байки от Карпа, как он это придумывает?
Бухим и не такое напишешь)
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Ответ Yura azarov
Жесть просто, 3 млн . Конечно же никто не даст таких денег русскому ноунейму, при всем уважении. Больше похоже что господин Шпинев (агент) выбивает более жирный контракт у Локо
Ноунейм ? Топ 10 игроков с паспортом
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Ответ Wiley Fox
Шпинев - мерзкий агент от шишкановских бандитов Алкаш карпов - мерзкий "инсайдер" от шишкановских бандитов, который у них на содержании, как и борзыкин, кстати Зачем туркам это полено с таким запросами?
А ты от каких бандитов ?
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