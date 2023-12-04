Антон Миранчук об истекающем контракте с «Локо»: «Время покажет»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук Футбол

Антон Миранчук высказался о своем будущем в «Локомотиве».

Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до июня 2024 года.

— У вас две победы над «Зенитом» в сезоне, но проигрываете аутсайдерам.

— Не хочу говорить громких слов, у нас просто хорошая команда. Настраиваемся биться друг за друга. Впереди второй круг.

— Что с вашим контрактом? Хотите остаться в «Локомотиве»?

— Не знаю, время покажет. До лета 2024 года есть время, — сказал Миранчук.

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2 комментария
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реалии таковы, что переподписать получится только с понижением зп, потому что будем честны на свою зп давно не играет. пойдёт ли на это игрок и агент? если пойдут, то хорошо. платить столько же точно не стоит а текущих реалиях
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Второй круг уже начался, Антоха. 17 тур как бы ))
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