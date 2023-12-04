Антон Миранчук об истекающем контракте с «Локо»: «Время покажет»

Антон Миранчук высказался о своем будущем в «Локомотиве».

Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до июня 2024 года.

— У вас две победы над «Зенитом» в сезоне, но проигрываете аутсайдерам.

— Не хочу говорить громких слов, у нас просто хорошая команда. Настраиваемся биться друг за друга. Впереди второй круг.

— Что с вашим контрактом? Хотите остаться в « »?

— Не знаю, время покажет. До лета 2024 года есть время, — сказал .

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