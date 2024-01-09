Нассер Аль-Хелайфи: «Нам не нужны звезды, звезда – сам «ПСЖ». Нужны игроки, уважающие футболку»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» заявил о смене трансферной политики клуба.

«Нам не нужны звезды. Сегодня звезда – это сам «ПСЖ».

Нам нужны игроки, которые уважают футболку, уважают клуб и отдают за него все», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

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34 комментария
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Ответ Александр Воронин
На самом деле полная чушь. У любого серьезного клуба есть и свои воспитанники, которые "с детства за клуб" и могут провести в нем всю карьеру. Как например Хави и Иньеста за Барсу, Гиггз за МЮ или Мальдини за Милан. А есть игроки, для которых даже суперклуб это всего лишь этап в карьере. Ну например Ибрагимович или Роналду.
Ибра вообще шедеврален.
Он за длинную карьеру успел поиграть в таком количестве суперклубов, как никто и никогда до него. Но каждому суперклубу на каждом этапе своей замечательной карьеры он был очень полезен, ни одного провального сезона за столько лет.
+13
0
+13
Мбаппе на выход? Такая смена курса?
+14
-2
+12
На самом деле полная чушь.
У любого серьезного клуба есть и свои воспитанники, которые "с детства за клуб" и могут провести в нем всю карьеру. Как например Хави и Иньеста за Барсу, Гиггз за МЮ или Мальдини за Милан. А есть игроки, для которых даже суперклуб это всего лишь этап в карьере. Ну например Ибрагимович или Роналду.
+12
-4
+8
Верблюдам нужно долгое время,чтоб придти к этому выводу
+6
-3
+3
Тем более смешно для ПСЖ. ПСЖ это клуб без великих традиций и без великого имени, даже по меркам Франции. Поднялся за деньги шейхов. Тот же Мбаппе, хоть и родился в Париже, к ПСЖ никакого отношения смолоду не имел.
+3
-1
+2
Ответ Александр Воронин
Ибра вообще шедеврален. Он за длинную карьеру успел поиграть в таком количестве суперклубов, как никто и никогда до него. Но каждому суперклубу на каждом этапе своей замечательной карьеры он был очень полезен, ни одного провального сезона за столько лет.
И не одной победы в лиге чемпионов!!!!!!
+1
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Зачем тогда сливали воспитанников Диаби, Нкунку, Рабьо?
Или главную легенду Тьяго Сильву?
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Ответ Александр Воронин
Ибра вообще шедеврален. Он за длинную карьеру успел поиграть в таком количестве суперклубов, как никто и никогда до него. Но каждому суперклубу на каждом этапе своей замечательной карьеры он был очень полезен, ни одного провального сезона за столько лет.
«Барса» 2009/10 - разве не провал?!
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Ответ Александр Воронин
На самом деле полная чушь. У любого серьезного клуба есть и свои воспитанники, которые "с детства за клуб" и могут провести в нем всю карьеру. Как например Хави и Иньеста за Барсу, Гиггз за МЮ или Мальдини за Милан. А есть игроки, для которых даже суперклуб это всего лишь этап в карьере. Ну например Ибрагимович или Роналду.
Гиггз не воспитанник МЮ.
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ПСЖ обладал всеми ресурсами, необходимыми для превращения в ведущий клуб, способный регулярно достигать полуфиналов и финалов Лиги Чемпионов. Однако, вместо того чтобы сосредоточиться на разработке эффективной системы и подборе тренерского состава, клуб сделал ставку на приобретение звездных игроков. Такой подход не принес ожидаемых результатов: в Лиге Чемпионов команда часто демонстрирует нестабильность, а также случаются неудачи в национальном чемпионате. Попытки построить игру вокруг одного игрока привели к тому, что остальные элементы команды функционируют неэффективно. Возможно, клубу следует пересмотреть свою стратегию, сосредоточившись на создании сбалансированной команды, где уход одной звезды не будет означать катастрофу. Отпустите уже Мбаппе куда угодно, и создайте команду, в которую игроки будут хотеть перейти сами. Звезды они уходят и приходят, нету вечных игроков
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Ответ Александр Воронин
На самом деле полная чушь. У любого серьезного клуба есть и свои воспитанники, которые "с детства за клуб" и могут провести в нем всю карьеру. Как например Хави и Иньеста за Барсу, Гиггз за МЮ или Мальдини за Милан. А есть игроки, для которых даже суперклуб это всего лишь этап в карьере. Ну например Ибрагимович или Роналду.
Можно еще добавить в список Тотти, Мюллера и Джерарда)
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Ответ Mirazhik
Гиггз не воспитанник МЮ.
Он с 14 лет в МЮ и провел там всю карьеру.
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Ответ Raman Juve
погугли Анелька
И что? Да, клубов он сменил много, но на уровне Ибры и близко нигде не блистал в серьезных.
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Ответ Александр Воронин
Ибра вообще шедеврален. Он за длинную карьеру успел поиграть в таком количестве суперклубов, как никто и никогда до него. Но каждому суперклубу на каждом этапе своей замечательной карьеры он был очень полезен, ни одного провального сезона за столько лет.
погугли Анелька
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Ответ Михо
Можно еще добавить в список Тотти, Мюллера и Джерарда)
Да много можно добавить, это я навскидку сказал. Почти у любого большого клуба есть такие игроки.
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"Нам не нужны звезды".

Поэтому они покупают только звёзд и платят им бешенные деньги.
Мало кто выберет ПСЖ, если будут достойные альтернативы, если бы не их деньги!
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Как бы намекает на уход Килиана?
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Даже сам Мбаппе всегда говорил о любви к родному Парижу, но никогда о ПСЖ
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Пришло время такие пафосные вещи говорить.
Все великие клубы имели и воспитанников и наемных звезд!
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Пообщался с Мбаппе
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Постепенная смена курса ? Хотя академия парижан неплохо работает, надо использовать.
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люби ПСЖ в себе,а не себя в ПСЖ )
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Ну прикольно он изъясняется,

Нассер Аль-Хелайфи: «ПСЖ» – лучший клуб для Мбаппе. Килиан – лучший игрок мира, хочу, чтобы он остался»
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"С детства за ПСЖ"? )))
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Остапа понесло )
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