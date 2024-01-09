Нассер Аль-Хелайфи: «Нам не нужны звезды, звезда – сам «ПСЖ». Нужны игроки, уважающие футболку»
Президент «ПСЖ» заявил о смене трансферной политики клуба.
«Нам не нужны звезды. Сегодня звезда – это сам «ПСЖ».
Нам нужны игроки, которые уважают футболку, уважают клуб и отдают за него все», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
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Он за длинную карьеру успел поиграть в таком количестве суперклубов, как никто и никогда до него. Но каждому суперклубу на каждом этапе своей замечательной карьеры он был очень полезен, ни одного провального сезона за столько лет.
У любого серьезного клуба есть и свои воспитанники, которые "с детства за клуб" и могут провести в нем всю карьеру. Как например Хави и Иньеста за Барсу, Гиггз за МЮ или Мальдини за Милан. А есть игроки, для которых даже суперклуб это всего лишь этап в карьере. Ну например Ибрагимович или Роналду.
Или главную легенду Тьяго Сильву?
Поэтому они покупают только звёзд и платят им бешенные деньги.
Мало кто выберет ПСЖ, если будут достойные альтернативы, если бы не их деньги!
Все великие клубы имели и воспитанников и наемных звезд!
Нассер Аль-Хелайфи: «ПСЖ» – лучший клуб для Мбаппе. Килиан – лучший игрок мира, хочу, чтобы он остался»