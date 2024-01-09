Нассер Аль-Хелайфи: «Нам не нужны звезды, звезда – сам «ПСЖ». Нужны игроки, уважающие футболку»

Президент «ПСЖ» заявил о смене трансферной политики клуба.

«Нам не нужны звезды. Сегодня звезда – это сам « ».

Нам нужны игроки, которые уважают футболку, уважают клуб и отдают за него все», – сказал .

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