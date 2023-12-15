«Краснодар» может подписать Севикяна – об этом просит Сперцян. «Пари НН» хочет 2,5 млн евро

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Сергей Галицкий Пари НН Эдуард Сперцян деньги Эдгар Севикян Футбол

Эдгар Севикян может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По информации инсайдера Ивана Карпова, подписать полузащитника «Пари НН» владельцу «быков» Сергею Галицкому рекомендовал Эдуард Сперцян, партнер 22-летнего футболиста по сборной Армении.

Нижегородцы готовы рассмотреть вариант с продажей Севикяна за 2,5 млн евро.

Подписав Эдгара, «Краснодар» рассчитывает закрыть «проблемную» позицию правого вингера.

ЦСКА, об интересе которого сообщалось ранее, больше на футболиста «Пари НН» не претендует.

В текущем сезоне Севикян провел 18 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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Получится как с месси и агуэро. Севикян придёт а через пол года уже и эдика след простыл 😅
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не забывайте что Галицкого настоящая фамилия Арутюнян , так что все возможно )))
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я все понимаю.
но 2.5 млн за игрока не самой топовой команды - ну это чутка эребор
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Ответ DiegoBaggioRonaldinho
Кто он такой, что он сделал чтобы обращаться с такими просьбами? Что о себе возомнил? То чебурашку как Месси показывает, то просит кого-то купить. Совсем берега попутал.
тебя источник не смущает или ты думать не умеешь?
+1
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