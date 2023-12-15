«Краснодар» может подписать Севикяна – об этом просит Сперцян. «Пари НН» хочет 2,5 млн евро
Эдгар Севикян может продолжить карьеру в «Краснодаре».
По информации инсайдера Ивана Карпова, подписать полузащитника «Пари НН» владельцу «быков» Сергею Галицкому рекомендовал Эдуард Сперцян, партнер 22-летнего футболиста по сборной Армении.
Нижегородцы готовы рассмотреть вариант с продажей Севикяна за 2,5 млн евро.
Подписав Эдгара, «Краснодар» рассчитывает закрыть «проблемную» позицию правого вингера.
ЦСКА, об интересе которого сообщалось ранее, больше на футболиста «Пари НН» не претендует.
В текущем сезоне Севикян провел 18 матчей в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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но 2.5 млн за игрока не самой топовой команды - ну это чутка эребор