Сергей Юран: «Разговоры доходят, что Севикяна уже чуть ли не «Реал» и «Барселона» хотят. Сразу предупреждаю: это путь в никуда»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Эдгар Севикян Футбол

Сергей Юран высказался об интересе других клубов к Эдгару Севикяну.

Сообщалось, что хавбека «Пари НН» может подписать «Краснодар».

«Я категорически против того, чтобы к парням, которые еще не знают, как правильно к мячу подойти, уделяли такое внимание. Совсем не влиять на них это не может.

Я Севикяну объяснял: «Эдгар, если немного голова закружится, вернешься туда, откуда начинал. Да, сейчас ты в сборной, но убирай эти моменты из головы. Ты должен сам себя подстегивать: этого мало, я еще не дошел. Вот если так будешь мыслить, дойдешь до хорошего уровня».

Еще процентов 25–30 он из себя может вытащить. Но как только он возомнит, что все умеет и всего достиг, на 99,9% закончит не начиная. Особенно если папа где-то в облаках витает. До меня-то разговоры доходят, что Севикяна уже чуть ли не «Реал» и «Барселона» хотят. Сразу предупреждаю, в том числе через это интервью: это путь в никуда», — сказал главный тренер «Пари НН».

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4 комментария
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Юран хороший мотиватор, много раз доказывал свою состоятельность в этом аспекте...
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