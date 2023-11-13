Осимхен о переговорах с саудовцами летом: «Чем больше я отказывался, тем больше мне предлагали. Это было поразительно. Но мы играем в футбол не только ради денег»

Теги серия А Италия Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен рассказал о попытках саудовского клуба подписать его летом.

«То, о чем писали, действительно было, я вел переговоры. В августе была важная неделя, я должен был принять важное решение. Я отдал его в руки Бога.

Чем больше я отказывался, тем больше денег мне предлагали. Видеть такое было поразительно.

Я поговорил с их руководителями, потом обсудил все с нынешним клубом, мы посмотрели, что можно сделать, и приняли совместное решение. Я ответил: «Мне нравятся эти люди [в «Наполи»], я хочу остаться, не думаю, что хочу уехать сейчас».

Они понимали мою позицию, но не сдавались, пока не закрылось их трансферное окно.

Я еще до нашей первой игры в новом сезоне ответил, что все кончено. Мне не хотелось вновь все обдумывать. Конечно, это было огромное предложение, потрясающее, оно изменило бы мою жизнь. Однако я должен был принять решение и в интересах своей карьеры.

Мы играем в футбол не только ради денег, но и ради чего-то большего», – сказал форвард «Наполи» в эфире The Obi One Podcast.

Летом сообщалось, что «Аль-Хилаль» был готов платить Осимхену больше 1 млн евро еженедельно.

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15 комментариев

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Фан Рубина
Ответ Мақсат Алдаш
Можеть это ты при смерти, раз палевно рассуждаешь
Я интереса ради посмотрел, как вы там рассуждаете. У вас там - устойчивая неграмотность, вброс лозунгов, простые мысли в одну строчку, дешёвые антирусские нарративы. Смерть неприятна в моменте. Но это, в том числе - шанс на появление чего-то нового. А вот остановка эволюции - это проблема посерьёзнее. Развивайтесь.
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Гномович!
Месси и Неймар орнули в голосину с его слов
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DJIGURDEZ
"Чем больше я отказывался, тем больше денег мне предлагали. Видеть такое было поразительно." сам себя закапывает
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Stereostrike
Неймар осуждает тебя, Осимхен)
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#SharkTeam
Ответ Dixon010
Да ладно, может спокойно уйти на повышение в другой клуб. Да и к арабам уехать время есть)
хз, почему-то кажется это был его единственный шанс на такие деньги
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градус ненависти
Ну и зря, Наполи выше чем был уже не поднимется, а в условный Ман Юнайтед можно уехать и через пару лет заработков в пустыне
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Ivan Ivanych
Надо было переходить. Теперь и трети той сумму ни за тебя, ни тебе не предложат...
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