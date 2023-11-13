Осимхен о переговорах с саудовцами летом: «Чем больше я отказывался, тем больше мне предлагали. Это было поразительно. Но мы играем в футбол не только ради денег»
Виктор Осимхен рассказал о попытках саудовского клуба подписать его летом.
«То, о чем писали, действительно было, я вел переговоры. В августе была важная неделя, я должен был принять важное решение. Я отдал его в руки Бога.
Чем больше я отказывался, тем больше денег мне предлагали. Видеть такое было поразительно.
Я поговорил с их руководителями, потом обсудил все с нынешним клубом, мы посмотрели, что можно сделать, и приняли совместное решение. Я ответил: «Мне нравятся эти люди [в «Наполи»], я хочу остаться, не думаю, что хочу уехать сейчас».
Они понимали мою позицию, но не сдавались, пока не закрылось их трансферное окно.
Я еще до нашей первой игры в новом сезоне ответил, что все кончено. Мне не хотелось вновь все обдумывать. Конечно, это было огромное предложение, потрясающее, оно изменило бы мою жизнь. Однако я должен был принять решение и в интересах своей карьеры.
Мы играем в футбол не только ради денег, но и ради чего-то большего», – сказал форвард «Наполи» в эфире The Obi One Podcast.
Летом сообщалось, что «Аль-Хилаль» был готов платить Осимхену больше 1 млн евро еженедельно.
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