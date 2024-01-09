«Марсель» арендовал Онана – Жан провел в «Бешикташе» полгода. Экс-кандидат в президенты стамбульцев заявлял, что клуб летом перепутал однофамильцев и подписал не того игрока

Теги Марсель лига 1 Франция Бешикташ высшая лига Турция трансферы Жан Онана Футбол

Жан Онана вернулся в чемпионат Франции спустя полгода после ухода.

Полузащитника «Бешикташа» арендовал «Марсель». Предусмотрена опция выкупа.

В Турции камерунец провел полгода и принял участие в 4 матчах чемпионата.

За «Марсель» Онана будет выступать под 17-м номером.

Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: om.fr

«Бешикташ» мог купить не того Онана – так считает экс-кандидат в президенты клуба: «Вы взяли Жана из Камеруна, а не Амаду из Сенегала. Их объединяет только то, что оба были в «Лилле»

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15 комментариев
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Эх, а уже промелькнула надежда...
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Онана в ОМ, Онана в МЮ, Онана в Эвертоне... сколько их там?
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Ответ Пётр Смирнов
Онана в ОМ, Онана в МЮ, Онана в Эвертоне... сколько их там?
вряд ли больше, чем Траоре
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Ответ Пётр Смирнов
Онана в ОМ, Онана в МЮ, Онана в Эвертоне... сколько их там?
Думаю не больше, чем Смирновых
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спортс хайпится на нём
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Судя по фото, ему около 40 лет, молодой и перспективный.
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Каждой твари по паре, каждому клубу по Онане!
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показалось
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уверенно вступили в борьбу за звание лиги приколов
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Онанизм какой-то
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С таким же успехом могли и Жано Ананидзе подписать.
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В Локо онана под 7 номером играет
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Фотка напомнила мем из офиса https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1804213/pub_612ceeec0499566d0ec041a0_612cef370a77c27390279486/scale_1200
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После первых трёх слов сердце фанатов МЮ сжалось
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Ответ Evitla
Думаю не больше, чем Смирновых
фамилия фейк, настоящая не сильно распространённая (в каком-то смысле редкая)
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