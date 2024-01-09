«Марсель» арендовал Онана – Жан провел в «Бешикташе» полгода. Экс-кандидат в президенты стамбульцев заявлял, что клуб летом перепутал однофамильцев и подписал не того игрока
Жан Онана вернулся в чемпионат Франции спустя полгода после ухода.
Полузащитника «Бешикташа» арендовал «Марсель». Предусмотрена опция выкупа.
В Турции камерунец провел полгода и принял участие в 4 матчах чемпионата.
За «Марсель» Онана будет выступать под 17-м номером.
Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: om.fr
«Бешикташ» мог купить не того Онана – так считает экс-кандидат в президенты клуба: «Вы взяли Жана из Камеруна, а не Амаду из Сенегала. Их объединяет только то, что оба были в «Лилле»
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