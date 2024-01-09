«Марсель» арендовал Онана – Жан провел в «Бешикташе» полгода. Экс-кандидат в президенты стамбульцев заявлял, что клуб летом перепутал однофамильцев и подписал не того игрока

Жан Онана вернулся в чемпионат Франции спустя полгода после ухода.

Полузащитника « » арендовал « ». Предусмотрена опция выкупа.

В Турции камерунец провел полгода и принял участие в 4 матчах чемпионата.

За «Марсель» Онана будет выступать под 17-м номером.

Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: om.fr

«Бешикташ» мог купить не того Онана – так считает экс-кандидат в президенты клуба: «Вы взяли Жана из Камеруна, а не Амаду из Сенегала. Их объединяет только то, что оба были в «Лилле»

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