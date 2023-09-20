«Бешикташ» мог купить не того Онана – так считает экс-кандидат в президенты клуба: «Вы взяли Жана из Камеруна, а не Амаду из Сенегала. Их объединяет только то, что оба были в «Лилле»

Теги Лилль Ланс Эвертон лига 1 Франция Бешикташ высшая лига Турция Амаду Онана Жан Онана ахахаха Футбол

«Бешикташ», возможно, перепутал футболистов, совершая трансфер.

Этим летом в турецкий клуб перешел Жан Онана, предыдущий сезон проведший в «Лансе».

Президент стамбульцев Ахмет Нур Чеби прокомментировал трансфер так: «Мы изучили его прошлое, посмотрели, кто хотел его подписать. Мы увидели будущее».

Бывший кандидат в президенты «Бешикташа» Хюрсер Текиноктай отреагировал на это заявление.

«Это касается Амаду Онана, который рос в академиях «Андерлехта» и «Хоффенхайма» и перешел в «Эвертон». А вы купили Жана Онана, воспитанника «Нкуфо» из Камеруна.

Единственное, что их объединяет, – это то, что оба побывали в «Лилле». Но вы купили того, кто сыграл за него 1 раз, а тот, кто нужен, провел 32 матча и уехал в «Эвертон». Это о сенегальском Онана вы говорили, что «его хотели подписать», – заявил Текиноктай в твиттере.

«Бешикташ» купил Жана Онана за 4 млн евро и заключил с ним контракт сроком до 2027 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Ярик01
Взяли бы Дзюбу и не ошиблись бы в онанах
+33
-2
+31
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madaev
Кажется и мю сделал тоже самое
+25
-3
+22
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LokoMasteR
😂
+18
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+18
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Дмитрий Машьянов
Что он говорит вообще. Кто им Онану из Эвертона отпустил бы, его топ-клубы Англии рассматривали
+4
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+4
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denis_wtf
Поэтому Челси купил сразу двух Фофанов
+4
0
+4
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dimonivanov
Те же чувства испытывают клубы, которые покупают любого Траоре
+3
0
+3
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Тюменец
Количество Онана стремительно приближается к Камара и Дембеле.
+1
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svetqa
В итоге оба перепутали с Андре
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ivanov16
для них видимо все на одно лицо
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Tomas Nepotrebko
Бред какой-то. Описал, как будто Жан - нонейм прямиком из Африки. А он уже много лет в Европе играет.
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градус ненависти
Нигерийский развод
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adminS.ru
Онана что в Эвертоне в цене был почти в 10 раз дороже,вряд ли клуб потянул бы
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Мохнатый55
Ерунду написал этот Текиноктай. Эвертон своего Онана год назад купил за 35 млн евро. При этом клуб не вылетел из АПЛ и вряд ли продал бы игрока за такую сумму, которую потянул бы Бешикташ. У турков самый дорогой трансфер в истории - 8 млн евро.
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Ответ denis_wtf
Поэтому Челси купил сразу двух Фофанов
Отвесив два фофана в самом начале матча можно вывести из себя соперника!
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Ответ adminS.ru
Онана что в Эвертоне в цене был почти в 10 раз дороже,вряд ли клуб потянул бы
Так что они купили Онану для бедных.
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