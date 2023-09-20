«Бешикташ» мог купить не того Онана – так считает экс-кандидат в президенты клуба: «Вы взяли Жана из Камеруна, а не Амаду из Сенегала. Их объединяет только то, что оба были в «Лилле»
«Бешикташ», возможно, перепутал футболистов, совершая трансфер.
Этим летом в турецкий клуб перешел Жан Онана, предыдущий сезон проведший в «Лансе».
Президент стамбульцев Ахмет Нур Чеби прокомментировал трансфер так: «Мы изучили его прошлое, посмотрели, кто хотел его подписать. Мы увидели будущее».
Бывший кандидат в президенты «Бешикташа» Хюрсер Текиноктай отреагировал на это заявление.
«Это касается Амаду Онана, который рос в академиях «Андерлехта» и «Хоффенхайма» и перешел в «Эвертон». А вы купили Жана Онана, воспитанника «Нкуфо» из Камеруна.
Единственное, что их объединяет, – это то, что оба побывали в «Лилле». Но вы купили того, кто сыграл за него 1 раз, а тот, кто нужен, провел 32 матча и уехал в «Эвертон». Это о сенегальском Онана вы говорили, что «его хотели подписать», – заявил Текиноктай в твиттере.
«Бешикташ» купил Жана Онана за 4 млн евро и заключил с ним контракт сроком до 2027 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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