«Марсель» отдал защитника Лиролу «Фрозиноне» в аренду с правом выкупа

Теги Марсель лига 1 Франция серия А Италия трансферы Фрозиноне Поль Лирола Футбол

Поль Лирола возвращается в Италию, которую покинул в 2021 году.

«Марсель» отдал защитника в аренду «Фрозиноне». Соглашение рассчитано до лета 2024 года и предусматривает опцию выкупа.

Испанец впервые приехал в Италию в 2016 году – в «Ювентус». С этого же года и до 2019-го он играл за «Сассуоло», затем перешел в «Фиорентину». В 2021-м его арендовал «Марсель» и оставил на постоянной основе.

Со статистикой выступлений 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: frosinonecalcio.com

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1 комментарий

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Родион Горбачев
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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