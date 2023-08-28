«Марсель» отдал защитника Лиролу «Фрозиноне» в аренду с правом выкупа
Поль Лирола возвращается в Италию, которую покинул в 2021 году.
«Марсель» отдал защитника в аренду «Фрозиноне». Соглашение рассчитано до лета 2024 года и предусматривает опцию выкупа.
Испанец впервые приехал в Италию в 2016 году – в «Ювентус». С этого же года и до 2019-го он играл за «Сассуоло», затем перешел в «Фиорентину». В 2021-м его арендовал «Марсель» и оставил на постоянной основе.
Со статистикой выступлений 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: frosinonecalcio.com
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