«Марсель» арендовал Корреа у «Интера» с правом выкупа за 10 млн евро

«Марсель» арендовал Хоакина Корреа у «Интера» с правом выкупа за 10 млн евро.

29-летний игрок атаки из Аргентины успешно прошел медосмотр во французском клубе и подписал контракт.

Как сообщал ранее инсайдер Фабрицио Романо, стоимость аренды составит 2 миллиона евро, а оговоренная сумма выкупа – 10 млн евро.

При этом он будет обязательным в том случае, если « » попадет в Лигу чемпионов в сезоне-2024/25.

отыграл за « » 2 сезона. Ранее он выступал в Европе за «Сампдорию», «Севилью» и «Лацио». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: сайт «Марселя».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку