«Марсель» арендовал Корреа у «Интера» с правом выкупа за 10 млн евро

Теги Марсель Интер лига 1 Франция серия А Италия трансферы Хоакин Корреа Футбол

«Марсель» арендовал Хоакина Корреа у «Интера» с правом выкупа за 10 млн евро.

29-летний игрок атаки из Аргентины успешно прошел медосмотр во французском клубе и подписал контракт. 

Как сообщал ранее инсайдер Фабрицио Романо, стоимость аренды составит 2 миллиона евро, а оговоренная сумма выкупа – 10 млн евро.

При этом он будет обязательным в том случае, если «Марсель» попадет в Лигу чемпионов в сезоне-2024/25. 

Корреа отыграл за «Интер» 2 сезона. Ранее он выступал в Европе за «Сампдорию», «Севилью» и «Лацио». С его статистикой можно ознакомиться здесь

Фото: сайт «Марселя». 

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rampage90
лучшие новости с утра)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Erik Maerko
вместо изидора.. ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е.Р.
Как там Марсель? Есть шансы на ЛЧ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mividaloca
Теперь буду болеть за Марсель, и топить за их выход в ЛЧ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Варламов
Прекрасная новость для болел Интера, Санчес значит вернётся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ Е.Р.
Как там Марсель? Есть шансы на ЛЧ?
нету
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ислам Есдаулет
Ответ Е.Р.
Как там Марсель? Есть шансы на ЛЧ?
В этом году нет,опция покупки активируется если Марсель попадёт в лч 24/25
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ислам Есдаулет
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Идти в этот клуб который продал Малиновского,Санчеса,Гендузи сживает,где тренирует аналог Луиса Энрике который французский хлам обыграть не может вверх маразма,уж лучше в Дженоа или Болонью.
Он сам игрок такого уровня,так что нормально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий