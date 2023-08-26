«Марсель» арендовал Корреа у «Интера» с правом выкупа за 10 млн евро
«Марсель» арендовал Хоакина Корреа у «Интера» с правом выкупа за 10 млн евро.
29-летний игрок атаки из Аргентины успешно прошел медосмотр во французском клубе и подписал контракт.
Как сообщал ранее инсайдер Фабрицио Романо, стоимость аренды составит 2 миллиона евро, а оговоренная сумма выкупа – 10 млн евро.
При этом он будет обязательным в том случае, если «Марсель» попадет в Лигу чемпионов в сезоне-2024/25.
Корреа отыграл за «Интер» 2 сезона. Ранее он выступал в Европе за «Сампдорию», «Севилью» и «Лацио». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: сайт «Марселя».
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