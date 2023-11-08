Сантуш о Роналду в запасе на ЧМ-2022: «Я принял стратегическое решение. Криштиану лучший в мире, но ему не хватало ритма, у него был сложный момент в карьере»

Фернанду Сантуш объяснил, почему Криштиану Роналду был в запасе на ЧМ-2022.

Португалец играл в основе в первых трех матчах на чемпионате мира, но затем в двух остальных выходил на поле лишь во втором тайме.

– Вы давно не общались с Криштиану Роналду?

– Это другое дело... Мы не разговаривали... Я не знаю, какой это был день... Мы не разговаривали с тех пор, как я уехал из Катара.

– Вы не общались со дня, предшествовавшего матчу со Швейцарией?

– Нет, это не имеет никакого отношения к игре со Швейцарией.

У меня были очень крепкие отношения с Криштиану. Личные. Помимо профессиональных. Мы познакомились в «Спортинге», когда ему было 19 лет, и эти отношения укрепились в сборной. Мы всегда очень хорошо ладили. Почти как отец и сын. Или младший и старший брат.

У нас были очень близкие и крепкие отношения, как в профессиональном, так и в личном плане. Так что одно не связано с другим. Я принял стратегическое решение в Катаре. Вы должны понять. Я только что сказал, что он лучший в мире. Так и есть. Но в его карьере наступил тяжелый момент.

Вторая половина 2022 года сложилась ужасно. Даже с точки зрения психологии. Все началось с несчастья, постигшего его дом и семью, через которое никто из нас не хотел бы пройти (смерть новорожденного ребенка – Sports.ru). Этот момент сильно повлиял на него, затем была спортивная сторона.

У Криштиану не было предсезонной подготовки. Он не тренировался два месяца. Потом Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед», но его практически не использовали.

Если вы спросите меня, был ли Криштиану на высоте физически и индивидуально, я отвечу, что да. Он всегда такой. Никто не заботится о теле и результатах лучше, чем он... Если бы мы тестировали его индивидуально, он был бы на вершине. В этом нет никаких сомнений.

Знаете, было много людей, которые считали, что он не должен играть. И критиковали меня за это, но я знаю его лучше, чем кто-либо другой. В любом случае, с точки зрения ритма игры это был его худший момент. У него отсутствовал ритм.

Мы пробовали ввести его в ритм в матчах перед чемпионатом мира, а потом и в первых встречах самого чемпионата мира. Именно этого ему не хватало. В остальном ему всего хватало.

Если бы он вышел на спринт с кем-то из партнеров по сборной или на гонку на выносливость, он выиграл бы. Дело было не в этом, а в стратегии. Я чувствовал в первых матчах, что стратегически для Португалии это было лучше. И для него это тоже может быть лучше. Я подумал: «Я хочу это немного изменить, мне нужен кто-то с более высокими характеристиками». Но он все равно был очень важен, – сказал экс-тренер сборной Португалии.

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