У Бруну первое результативное действие с ноября – гол «Уигану» с пенальти. Серия длилась 7 матчей

Бруну Фернандеш прервал 7-матчевую безрезультативную серию.

Полузащитник « » реализовал пенальти в игре Кубка Англии с « », который он сам заработал.

Это первое результативное действие португальца за 8 матчей. В последний раз забивал или ассистировал 29 ноября в игре Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3), когда он забил и сделал результативную передачу.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Статистика Фернандеша доступна здесь.

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