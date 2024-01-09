У Бруну первое результативное действие с ноября – гол «Уигану» с пенальти. Серия длилась 7 матчей
Бруну Фернандеш прервал 7-матчевую безрезультативную серию.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» реализовал пенальти в игре Кубка Англии с «Уиганом», который он сам заработал.
Это первое результативное действие португальца за 8 матчей. В последний раз Бруну забивал или ассистировал 29 ноября в игре Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3), когда он забил и сделал результативную передачу.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Статистика Фернандеша доступна здесь.
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