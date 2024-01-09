Аталь, осужденный условно за призыв к «черному дню для евреев», обжаловал приговор

Призывавший к «черному дню для евреев» Юсеф Аталь обжаловал приговор суда.

Напомним, в октябре защитник «Ниццы» и сборной опубликовал в соцсетях видео, содержащее призыв к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост.

Аталю было предъявлено обвинение в «разжигании расовой ненависти на почве религии». 3 января суд приговорил его к 8 месяцам тюрьмы условно и обязал выплатить штраф в 45 тыс. евро.

По информации RMC Sport, футболист подал апелляцию на решение суда. Он мог сделать это в течение 10 дней после вынесения вердикта.

В настоящее время Аталь отстранен «Ниццей» до дальнейшего уведомления.

Аталь о призыве к «черному дню для евреев»: «Я не досмотрел видео до конца и думал, что это послание мира. Я не пытаюсь лезть в политику и против любого насилия»

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