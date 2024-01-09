Аталь, осужденный условно за призыв к «черному дню для евреев», обжаловал приговор

Теги Ницца лига 1 Франция происшествия сборная Алжира по футболу Политика соцсети Юсеф Аталь религия Футбол

Призывавший к «черному дню для евреев» Юсеф Аталь обжаловал приговор суда.

Напомним, в октябре защитник «Ниццы» и сборной Алжира опубликовал в соцсетях видео, содержащее призыв к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост.

Аталю было предъявлено обвинение в «разжигании расовой ненависти на почве религии». 3 января суд приговорил его к 8 месяцам тюрьмы условно и обязал выплатить штраф в 45 тыс. евро.

По информации RMC Sport, футболист подал апелляцию на решение суда. Он мог сделать это в течение 10 дней после вынесения вердикта.

В настоящее время Аталь отстранен «Ниццей» до дальнейшего уведомления.

Аталь о призыве к «черному дню для евреев»: «Я не досмотрел видео до конца и думал, что это послание мира. Я не пытаюсь лезть в политику и против любого насилия»

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10 комментариев
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сделали ему ататаль
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Правильно. Слишком мягкий приговор для дурочка. В Палестину его департируйте или хотя бы на родину в Алжир
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Удивительно мягкий приговор, особенно смехотворной для футболиста штраф,учитывая,какой моральный вред он нанес обществу этим поступком))) 🤔🤔🤔🤔
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Ответ Шамиль Абдулпатахов
Комментарий удален модератором
где они проигрывают на поле боя? С населением 7-8 миллионов человек Израиль выиграл все сражения с 1948 года против арабов с населением несколько сотен миллионов)))) 😆😆😆😆
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Аталь приговор обжаловаль)
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Хочет пожестче? Глупец,они ещё очень пожалели тебя ,Аталь!!
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Комментарий удален модератором
То есть человек публично (!) поддержавший террористов и убийц-насильников и призвавший к убийствам на национальной почве даже после очень мягкого приговора суда не согласен с этим и еще хочет опротестовать его?

Нет пределов человеческой мерзости. Чемодан-вокзал-Газа
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Где там расовая ненависть?

К какой расе суд относит евреев и самого Аталя?

Преступлением было создание этого искусственного государства на чужой территории
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Ответ StHappyOne
То есть человек публично (!) поддержавший террористов и убийц-насильников и призвавший к убийствам на национальной почве даже после очень мягкого приговора суда не согласен с этим и еще хочет опротестовать его? Нет пределов человеческой мерзости. Чемодан-вокзал-Газа
Кого ты называешь террористами?

Я тете напомню просто, что немцы партизан тоже называли террористами. При этом это немцы пришли на их территории
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