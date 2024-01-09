Далот после победы над «Уиганом»: «Мы «Манчестер Юнайтед» и хотим выигрывать все. Мы здесь ради трофеев»

Теги Манчестер Юнайтед Уиган премьер-лига Англия Кубок Англии Диогу Далот Футбол

Диогу Далот заявил о желании «Манчестер Юнайтед» выиграть все трофеи.

Защитник высказался после победы на «Уиганом» (2:0) в матче Кубка Англии, где он открыл счет.

«Мы создали много моментов и могли забить больше. В целом мы контролировали игру, у нас было несколько хороших моментов, и я рад, что мы победили. Первый гол придало нам уверенности. Он был нужен нам, чтобы мы могли быть спокойнее и не торопились.

Мы здесь ради трофеев. Мы «Манчестер Юнайтед» и хотим выигрывать все», – сказал Далот.

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5 комментариев
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ЛЧ уже выиграли…
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Пацаны в себя поверили )
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Победили Уиган а раздухарились, будто по Реалу катком проехали
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