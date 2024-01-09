Далот после победы над «Уиганом»: «Мы «Манчестер Юнайтед» и хотим выигрывать все. Мы здесь ради трофеев»
Диогу Далот заявил о желании «Манчестер Юнайтед» выиграть все трофеи.
Защитник высказался после победы на «Уиганом» (2:0) в матче Кубка Англии, где он открыл счет.
«Мы создали много моментов и могли забить больше. В целом мы контролировали игру, у нас было несколько хороших моментов, и я рад, что мы победили. Первый гол придало нам уверенности. Он был нужен нам, чтобы мы могли быть спокойнее и не торопились.
Мы здесь ради трофеев. Мы «Манчестер Юнайтед» и хотим выигрывать все», – сказал Далот.
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