Рэшфорд сделал результативное действие в 3-м матче подряд – впервые в сезоне

Маркус Рэшфорд отдал голевую передачу в матче с «Уиганом».

Форвард « » ассистировал Диогу Далоту в игре Кубка Англии.

Англичанин впервые в сезоне сделал результативное действие в трех матчах подряд. 30 декабря забил «Ноттингему», а 26 декабря отдал голевой пас в игре с «Астон Виллой».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Статистику Рэшфорда можно найти здесь.

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