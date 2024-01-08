Рэшфорд сделал результативное действие в 3-м матче подряд – впервые в сезоне
Маркус Рэшфорд отдал голевую передачу в матче с «Уиганом».
Форвард «Манчестер Юнайтед» ассистировал Диогу Далоту в игре Кубка Англии.
Англичанин впервые в сезоне сделал результативное действие в трех матчах подряд. 30 декабря Маркус забил «Ноттингему», а 26 декабря отдал голевой пас в игре с «Астон Виллой».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Статистику Рэшфорда можно найти здесь.
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