«Боруссия» устно согласовала аренду Матсена. Защитник «Челси» пройдет медосмотр в среду, «Дортмунд» будет платить всю зарплату

Иан Матсен близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, « » и « » устно согласовали аренду защитника. Клуб из Дортмунда возьмет на себя обязательства по зарплате Матсена. Нидерландец дал согласие на переход в «Боруссию» несколько дней назад.

Сообщается, что медобследование Матсена запланировано на среду.

В текущем сезоне сыграл в 12 раз. Со статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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