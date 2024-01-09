«Боруссия» устно согласовала аренду Матсена. Защитник «Челси» пройдет медосмотр в среду, «Дортмунд» будет платить всю зарплату

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Иан Матсен Футбол

Иан Матсен близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Боруссия» и «Челси» устно согласовали аренду защитника. Клуб из Дортмунда возьмет на себя обязательства по зарплате Матсена. Нидерландец дал согласие на переход в «Боруссию» несколько дней назад.

Сообщается, что медобследование Матсена запланировано на среду.

В текущем сезоне Матсен сыграл в АПЛ 12 раз. Со статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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Чувак два года отбегал ЛЗ в чемпионшипе, но в родном клубе получил три матча в старте вингером, хотя слева в защите все переломанные и Колуилл периодически клоунаду устраивает. Удачи в Дортмунде, не удивлюсь если его выкупят.
+6
-3
+3
Ответ onsigne
Чувак два года отбегал ЛЗ в чемпионшипе, но в родном клубе получил три матча в старте вингером, хотя слева в защите все переломанные и Колуилл периодически клоунаду устраивает. Удачи в Дортмунде, не удивлюсь если его выкупят.
И все будут в плюсе ☝️
+2
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+2
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