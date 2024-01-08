Вице-президент «Барсы» Юсте о Суперкубке: «Собираемся бороться за новый титул. Мы становимся лучше с каждым днем»

В «Барселоне» заявили о желании выиграть Суперкубок Испании.

Об этом перед полуфинальным матчем с «Осасуной» сказал первый вице-президент «блауграны» Рафа Юсте.

«Мы собираемся бороться за новый титул. Если мы не будем настроены оптимистично, дела у нас пойдут плохо. Мы «Барса», мы всегда будем стараться показать себя с лучшей стороны и завоевать еще один титул.

Ощущения хорошие, мы становимся лучше с каждым днем. Нам нужно будет показать свой лучший уровень, уважать соперников, начиная с «Осасуны», и постараться выйти в финал», – сказал Юсте.

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