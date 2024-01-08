Вице-президент «Барсы» Юсте о Суперкубке: «Собираемся бороться за новый титул. Мы становимся лучше с каждым днем»

Теги Барселона Ла Лига Суперкубок Испании Рафа Юсте Футбол

В «Барселоне» заявили о желании выиграть Суперкубок Испании.

Об этом перед полуфинальным матчем с «Осасуной» сказал первый вице-президент «блауграны» Рафа Юсте.

«Мы собираемся бороться за новый титул. Если мы не будем настроены оптимистично, дела у нас пойдут плохо. Мы «Барса», мы всегда будем стараться показать себя с лучшей стороны и завоевать еще один титул.

Ощущения хорошие, мы становимся лучше с каждым днем. Нам нужно будет показать свой лучший уровень, уважать соперников, начиная с «Осасуны», и постараться выйти в финал», – сказал Юсте.

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6 комментариев
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Ферреро: Мы собираемся бороться за новый титул. Если мы не будем настроены оптимистично, дела у нас пойдут плохо. Мы «Ювентус», мы всегда будем стараться показать себя с лучшей стороны и завоевать еще один титул.

Дрезен: Мы собираемся бороться за новый титул. Если мы не будем настроены оптимистично, дела у нас пойдут плохо. Мы «Бавария», мы всегда будем стараться показать себя с лучшей стороны и завоевать еще один титул.

Медведев: Мы собираемся бороться за новый титул. Если мы не будем настроены оптимистично, дела у нас пойдут плохо. Мы «Зенит», мы всегда будем стараться показать себя с лучшей стороны и завоевать еще один титул.
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В чем смысл этой цитаты? Что один из двух лучших клубов будет бороться за титул, который с вероятностью в 99% будут разыгрывать Барселона и Реал?
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Сюр какой то, я понимаю панику разводить тоже не стоит, но замолчите пожта, где вы стали лучше? Заткнулись бы и работали, а то в двух шагах от величия, лучше каждый день, бла бла бла
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Я так понимаю г-н Юсте не присутствовал на матче в Барбастро?
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