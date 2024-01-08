Игрок «Барбастро», толкнувший Хави после матча Кубка Испании, извинился перед тренером «Барсы» в подтрибунном помещении

Игрок «Барбастро», толкнувший Хави после матча, извинился перед тренером «Барсы».

В 1/16 финала Кубка Испании « » обыграла «Барбастро» (3:2). После финального свистка стал высказывать претензии 4-му арбитру, что вызвало раздражение у игроков «Барбастро». Один из запасных футболистов команды стал упрекать тренера «Барсы» и слегка толкнул его правой рукой сбоку. Затем полузащитник Антонио Хесус Креспо несильно отпихнул Хави сразу после рукопожатия.

Как сообщает журналист Адриа Альбетс, в подтрибунном помещении Креспо извинился перед Хави. Игрок « » объяснил, что «не сдержал эмоций».

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