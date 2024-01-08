Дюрица о самом сложном сопернике в РПЛ: «ЦСКА. Жо, Вагнер, Олич, Красич – тогда была мощная команда»

Ян Дюрица назвал сильнейших соперников в РПЛ.

– Тебе, как центральному защитнику, против кого было труднее всего действовать из футболистов топ-клубов ?

– Сложно было против многих: в « », Веллитон в «Спартаке», и в «Зените», но сложнее всего играть против ЦСКА, потому что Жо был высоким, быстрым, против него тяжело выиграть борьбу на втором этаже, а Вагнер Лав резкий, с хорошим дриблингом и контролем мяча. А еще были Олич и Красич. ЦСКА тогда был очень мощной командой, – сказал бывший защитник «Локомотива».

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