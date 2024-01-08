Дюрица о самом сложном сопернике в РПЛ: «ЦСКА. Жо, Вагнер, Олич, Красич – тогда была мощная команда»

Теги ЦСКА Локомотив Милош Красич Жо Вагнер Лав Андрей Аршавин Ян Дюрица Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Александр Кержаков Ивица Олич Веллитон Футбол

Ян Дюрица назвал сильнейших соперников в РПЛ.

– Тебе, как центральному защитнику, против кого было труднее всего действовать из футболистов топ-клубов РПЛ?

– Сложно было против многих: Сычев в «Локомотиве», Веллитон в «Спартаке», Аршавин и Кержаков в «Зените», но сложнее всего играть против ЦСКА, потому что Жо был высоким, быстрым, против него тяжело выиграть борьбу на втором этаже, а Вагнер Лав резкий, с хорошим дриблингом и контролем мяча. А еще были Олич и Красич. ЦСКА тогда был очень мощной командой, – сказал бывший защитник «Локомотива».

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1 комментарий
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Да тогда еще все могли конкурировать, потом у Керимова проект отжали, Гинеру пинка дали, голубые мчутся к звездам на груди, называется
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