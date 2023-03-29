Дюрица о «Локомотиве»: «Составит конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне, думаю. Команда идет в правильном направлении»

считает, что в следующем сезоне «Локомотив» навяжет « » борьбу за титул.

«Приятно видеть, что «Локомотив» выбрался из кризиса. Думаю, теперь команда развивается в правильном направлении. Через некоторое время этот состав еще больше сыграется и уже будет способен решать серьезные задачи.

Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Надо всегда ставить перед собой максимальные задачи», – сказал бывший защитник « ».

После 20 туров «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир , набрав 22 очка.