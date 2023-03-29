Дюрица о «Локомотиве»: «Составит конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне, думаю. Команда идет в правильном направлении»

Теги Локомотив Зенит Ян Дюрица премьер-лига Россия Футбол

Ян Дюрица считает, что в следующем сезоне «Локомотив» навяжет «Зениту» борьбу за титул.

«Приятно видеть, что «Локомотив» выбрался из кризиса. Думаю, теперь команда развивается в правильном направлении. Через некоторое время этот состав еще больше сыграется и уже будет способен решать серьезные задачи.

Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Надо всегда ставить перед собой максимальные задачи», – сказал бывший защитник «Локомотива».

После 20 туров «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка.

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9 комментариев

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Циник Петербургский
А я соскучился по сильному Локомотиву. С ним в верхней части таблицы как-то адреналинистей всё было.
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deimon7.7
«Колхозник, что с него взять»: сказал бы Ромка Широков)
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Dark.Babysitter
Думаю нет))
До Зенита нужно идти года 2-3 с нарастающим темпом.
При такой частой смене руководства и тренерского штаба это весьма проблематично.
Это я не только про Локомотив.
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Pelerin
Даже не близко
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evil
эль госпроектико
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evil
будут с нашим зенитом за чемпионство пердива бороться
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Ярик01
Так правильно двигаются, что и из кубка от пердивной команды вылетели.
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ЕгориЙ
Тьфу на вас, мечтатели хреновы! Команда ещё задачу сохранения прописки в РПЛ не выполнила, а вы уже со своими прогнозами припёрлись.
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Kirill Kozlov
если не вылетит
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