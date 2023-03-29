Дюрица о «Локомотиве»: «Составит конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне, думаю. Команда идет в правильном направлении»
Ян Дюрица считает, что в следующем сезоне «Локомотив» навяжет «Зениту» борьбу за титул.
«Приятно видеть, что «Локомотив» выбрался из кризиса. Думаю, теперь команда развивается в правильном направлении. Через некоторое время этот состав еще больше сыграется и уже будет способен решать серьезные задачи.
Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Надо всегда ставить перед собой максимальные задачи», – сказал бывший защитник «Локомотива».
После 20 туров «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка.
До Зенита нужно идти года 2-3 с нарастающим темпом.
При такой частой смене руководства и тренерского штаба это весьма проблематично.
Это я не только про Локомотив.