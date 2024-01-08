Дюрица о «Сатурне»: «На первой тренировке обделался, просто наложил в штаны на фоне стресса и нагрузок – потом сам стирал. Было настолько тяжело, что я заплакал и сказал: «Мне не нужны эти деньги, хочу домой»

Ян Дюрица рассказал о трудностях адаптации в «Сатурне».

Экс-защитник сборной Словакии выступал за « » с 2006 по 2009 год.

– Ты сильно обрадовался назначению в «Сатурн»?

– Конечно, обрадовался, потому что мы долго работали вместе в Словакии. Затем он, уже будучи тренером сборной, регулярно вызывал меня. Еще до Вайсса, когда я только попал в клуб, у нас шел сбор в Турции. Тогда с нами работал тренер Владимир Шевчук. Было настолько тяжело, что после первой тренировки я вернулся в номер, заплакал и сказал: «Мне вообще не нужны эти деньги, я хочу домой». На первой тренировке «Сатурна» я обделался.

– В том смысле, что у тебя ничего не получалось на тренировке?

– Нет, в прямом. На фоне стресса и тяжелейших нагрузок я просто наложил в штаны. Потом бегал в номер, сам это стирал.

Первые дни в «Сатурне» было очень тяжело психологически. Я пришел на первый завтрак, сидит невыспавшийся Тони Кински. Я обрадовался, что хоть есть чех, который меня понимает. Говорю: «Привет». Он раздраженно ответил: «Давай, потом поговорим, парень». Я был подавлен и в тот момент просто надеялся, что все нормализуется. В конце дня мы посидели с Кински, попили чай и пообщались, – сказал .

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