Дюрица о «Сатурне»: «На первой тренировке обделался, просто наложил в штаны на фоне стресса и нагрузок – потом сам стирал. Было настолько тяжело, что я заплакал и сказал: «Мне не нужны эти деньги, хочу домой»

Теги Леон Сатурн Антонин Кински Ян Дюрица Владимир Вайсс Владимир Шевчук премьер-лига Россия Вторая лига Б Футбол

Ян Дюрица рассказал о трудностях адаптации в «Сатурне».

Экс-защитник сборной Словакии выступал за «Сатурн» с 2006 по 2009 год.

– Ты сильно обрадовался назначению Владимира Вайсса в «Сатурн»?

– Конечно, обрадовался, потому что мы долго работали вместе в Словакии. Затем он, уже будучи тренером сборной, регулярно вызывал меня. Еще до Вайсса, когда я только попал в клуб, у нас шел сбор в Турции. Тогда с нами работал тренер Владимир Шевчук. Было настолько тяжело, что после первой тренировки я вернулся в номер, заплакал и сказал: «Мне вообще не нужны эти деньги, я хочу домой». На первой тренировке «Сатурна» я обделался.

– В том смысле, что у тебя ничего не получалось на тренировке?

– Нет, в прямом. На фоне стресса и тяжелейших нагрузок я просто наложил в штаны. Потом бегал в номер, сам это стирал.

Первые дни в «Сатурне» было очень тяжело психологически. Я пришел на первый завтрак, сидит невыспавшийся Тони Кински. Я обрадовался, что хоть есть чех, который меня понимает. Говорю: «Привет». Он раздраженно ответил: «Давай, потом поговорим, парень». Я был подавлен и в тот момент просто надеялся, что все нормализуется. В конце дня мы посидели с Кински, попили чай и пообщались, – сказал Дюрица.

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7 комментариев
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Пришёл как то Ржевский на бал, и просят его рассказать какой-нибудь случай, на что он соглашается.
— Попал я как то в Африку на охоту на льва. Иду по джунглям рублю мачете лианы и вдруг выхожу на поляну, а на ней в двух метрах от меня сидит голодный лев. Господа, я обосрался.
Ну, все бросились говорить:
— Ну что вы, поручик, увидеть так близко льва. С кем, мол, не бывает.
— Да нет, господа, я только что обосрался.
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Российский метод, до сих пор работает, с детстве!!! на сборах и на тренировке обосраться от нагрузки, а на поле без энергии ходьбой занимаемся.
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Бывает)
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Зато честно
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Ну, и мода пошла...

Уважаемая редакция сайта, сделайте, пожалуйста, функцию, с помощью которой можно будет настроить ленту новостей так, чтобы СОВСЕМ НИКАК НЕ отражались новости, в которых встречаются такие слова и фразы:
"наложил в штаны", "медиа-лига", "Бузова" и "Терюшков".

И чтобы список стоп-слов можно было пополнять. Для каждого пользователя персонально по вкусу, разумеется.
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Что же там за нагрузки, после Петржалки в ЛЧ игрок пришел?
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