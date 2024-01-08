Дюрица о Билялетдинове: «Динияр был большой звездой, вел себя высокомерно время от времени. У нас были не очень хорошие отношения – чувствовал с его стороны негативную энергию»

Теги Локомотив Химки Ян Дюрица Динияр Билялетдинов Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Футбол

Ян Дюрица рассказал о взаимоотношениях с Динияром Билялетдиновым в «Локомотиве».

– Ты получил травму в первом же матче за «Локо».

– Неприятный эпизод. В первой же игре против «Химок» я закрывал ближнюю штангу на угловом и рядом стоял игрок «Химок» и Билялетдинов. Идет подача, и нам забивает футболист, стоявший между мной и Динияром. Я в моменте выпрыгнул, а Билялетдинов упал на мою ногу и еще начал на меня орать.

– Что сказал?

– Начал со мной ругаться, говорить, что это был мой игрок. Я ему ответил: ты что, обалдел? Просто в моменте мой голеностоп вывернулся, и я уже не смог продолжать играть. Было обидно и больно.

– Потом с Билялетдиновым подружились?

– Честно, у меня с Билялетдиновым были не очень хорошие отношения. Я чувствовал негативную энергию по отношению к себе с его стороны, с ним было всегда тяжело общаться. Он был капитаном и большой звездой, из-за чего время от времени вел себя чуть-чуть высокомерно. Помню, что он хорошо дружил с Сычевым, а мы просто не смогли найти общий язык, – сказал бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии.

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13 комментариев
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Ответ Jeicob Harlon
не навижу высокомерных
а неграмотных?)
+13
0
+13
Ответ Jeicob Harlon
не навижу высокомерных
А кого навидишь?
+8
-1
+7
Ответ Jeicob Harlon
не навижу высокомерных
Не навижу без грамотны х
+5
0
+5
не навижу высокомерных
+4
-3
+1
А потом он попал в эвертон и все перевернулось :))
+1
0
+1
Помню легендарную пару цз Дюрица-Спахич.
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Бил–игрок в одном ряду Измайлова и Дзагоева, который тоже себя реализовал не полностью и карьера которого пошла на спад не достигнув 30
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я думаю Марат Измайлов был больше звездой! и в Спотинге был одним из лучших
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татарин мутный . но матчи хорошие выдавал
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Ответ Rio de Janeiro
Бил–игрок в одном ряду Измайлова и Дзагоева, который тоже себя реализовал не полностью и карьера которого пошла на спад не достигнув 30
Ну и Саенко)
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Ответ Rio de Janeiro
Бил–игрок в одном ряду Измайлова и Дзагоева, который тоже себя реализовал не полностью и карьера которого пошла на спад не достигнув 30
Измайлов в Португалии хорошо играл, но травмы преследовали его всю карьеру.
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