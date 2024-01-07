Александр Мостовой: «У нас все развиваются, а потом с деньгами поехали – пришел какой-то Клотет, через 3 месяца ушел. Что мешало 5 лет назад сплотиться и развиваться?»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com деньги Пеп Клотет Футбол

Александр Мостовой считает, что иностранные тренеры не помогают развитию Мир РПЛ.

«Пришел какой-то Клотет и начинает рассказывать, что будем развиваться, а через три месяца ушел. Приходит следующий – то же самое.

У нас все развиваются, а потом через два года с деньгами поехали. Что нам мешало пять лет назад сплотиться и развиваться?» – сказал Мостовой.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что то стало очень много Мостового с как бы умными мыслями :)
+6
0
+6
Куда еще плотнее-то? Так и вождя недолго задавить))
+6
-3
+3
Можно как-то редактировать заголовки..??
Пять раз прочитал..
+2
-1
+1
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков...
+2
-1
+1
Ответ Джон Джонон
Можно как-то редактировать заголовки..?? Пять раз прочитал..
кто на чем стоял, извольте излагать свои мысли яснее(с)
+1
0
+1
Читая интервью Мостового, вспомнил старый анекдот: Мужик говорит друзьям-я не давно познакомился с человеком,который знает как решить все проблемы в стране!!! Но сейчас он не может возглавить правительство, так как нужно таксовать!!!
+1
0
+1
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Он же Царь.
Ну мб казна опустела, потому что подданные ток критикуют, а донатить не хотят. Будешь тут с вами развиваться, ага
0
0
0
Ответ DiffusedLight
Ну ему же нужно на что-то жить. А тут курсы какие-то тренерские оплачивать. Вот мы бы сплотились и задонили Александру Великому, он бы уже давно развился... в тренера Медиа-Лиги лалли
Он же Царь.
0
0
0
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Он и сам это понять не может.
Ну ему же нужно на что-то жить. А тут курсы какие-то тренерские оплачивать. Вот мы бы сплотились и задонили Александру Великому, он бы уже давно развился... в тренера Медиа-Лиги лалли
0
0
0
Ответ DiffusedLight
Господа, напомните мне пожалуйста, сколько лет уже Мостовой развивается? Или он сплачивается? Не могу понять сорре
Он и сам это понять не может.
+1
-1
0
Ответ bqgktdgzyp
Куда еще плотнее-то? Так и вождя недолго задавить))
Плюс, но вы бы поаккуратнее....
0
0
0
То есть это абстрактая претензия к "какому то Клотету", который что там про развитие сказал, а к РФСу то обратиться с этим вопросом - жим жим сразу.
0
0
0
А тебе что мешало за 20 лет бумажку получить?
0
0
0
Да просто весь российский футбол в ожидании СМЕЛОГО шага Мостового. Какого шага? Даже Мостовой не знает.
0
0
0
Был я как-то в рюмочной при заводе, уровень дискурса и лексика 100% как у «царя»
0
0
0
Господа, напомните мне пожалуйста, сколько лет уже Мостовой развивается? Или он сплачивается? Не могу понять сорре
+1
-1
0
Ты хотел сказать 25 лет?
0
0
0
яйца мешали!
0
0
0
Комментарий удален пользователем
1) Что мешало 20 лет назад развиваться?
2) Что мешало 5 лет назад сплотиться?
3) Что мешало . . .
+1
-1
0
может он увидел "реальное" развитие и скосплеил священника из Очень страшного кино?
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий