Александр Мостовой: «У нас все развиваются, а потом с деньгами поехали – пришел какой-то Клотет, через 3 месяца ушел. Что мешало 5 лет назад сплотиться и развиваться?»

Александр Мостовой считает, что иностранные тренеры не помогают развитию Мир РПЛ.

«Пришел какой-то и начинает рассказывать, что будем развиваться, а через три месяца ушел. Приходит следующий – то же самое.

У нас все развиваются, а потом через два года с деньгами поехали. Что нам мешало пять лет назад сплотиться и развиваться?» – сказал .

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