Александр Мостовой: «Уже противно читать, что про меня пишут – 50 матчей за сборную России. Никто не знает, что я за СССР еще играл?»
Александр Мостовой недоволен сообщениями о себе в прессе.
«Во-первых, мне уже противно читать то, что про меня пишут – 50 матчей за сборную России?
А то, что я за сборную СССР еще играл, никто не знает? Ну смешно же, ребят», – сказал Мостовой.
Мостовой сыграл 13 матчей за сборную СССР и забил в них 3 гола. В 50 матчах за российскую сборную у него 10 забитых мячей. Также 2 матча он провел за сборную СНГ.
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А то, что я за сборную СНГ еще 2 матча играл, никто не знает? Ну смешно же, ребят»
Надеюсь, когда-нибудь Вы поймете эту простую истину.
на ЧМ единственная сильная команда в группе Уругвай - так же 0-3