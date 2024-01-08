Александр Мостовой: «Уже противно читать, что про меня пишут – 50 матчей за сборную России. Никто не знает, что я за СССР еще играл?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная СССР Футбол

Александр Мостовой недоволен сообщениями о себе в прессе.

«Во-первых, мне уже противно читать то, что про меня пишут – 50 матчей за сборную России?

А то, что я за сборную СССР еще играл, никто не знает? Ну смешно же, ребят», – сказал Мостовой.

Мостовой сыграл 13 матчей за сборную СССР и забил в них 3 гола. В 50 матчах за российскую сборную у него 10 забитых мячей. Также 2 матча он провел за сборную СНГ.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

76 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не понимаю то ли он действительно дурак, то ли так вжился в этот образ
+146
-24
+122
Из-за него СССР и развалился, не может коммунизм жить при Царе!
+112
-2
+110
Еще за сборную СНГ забыл напомнить
+74
-4
+70
Ответ Владимир Пушкарев
Еще за сборную СНГ забыл напомнить
А ещё капитан команды Чупа-Чупс
+24
0
+24
50 матчей за сборную России?

А то, что я за сборную СНГ еще 2 матча играл, никто не знает? Ну смешно же, ребят»
+23
-1
+22
Ответ rigobersong
Кстати, а чего та сборная "звезд" Сельт, Фодж и Сарагос добилась?:) Кривоногие рвачи, которые не были и близко к топ уровню, играли в посредственных клубах, и даже там не были звездами. В то время как всеми критикуемые игроки недавнего прошлого брали бронзу Евро и 1/4 ЧМ, такие результаты Мостовому с Карпенсом даже и не снились:)) Интересно как у людей мозг работает, что они даже этих фактов не видят:)) Поражаюсь скромности Аршавина, человека которому такие как Мостовой должны бутсы чистить, но Аршавин сидит тихо, а Мостовой трезвонит громче всех:)
Из Фоджы был лучший иностранный игрок Серии А. И это при живых Ван Бастене, Гуллите и Райкарде. И если однажды сборная выстрелила, пройдя по факту единственную на пути ЧЕ-08 выше классом Нидерланды, значит, что просто зашло)) как палка раз в год. Самим не надоело с той сборной носиться? Как там с Испанией два матча прошли у топарей?😂 хуже игр в истории СССР/РФ не было! А как хорваты затащили этих мастеров, забыл?Аршавин полгода поиграл в Арсенале на топе и слился в ночных а не футбольных клубах))
+29
-16
+13
Кстати, а чего та сборная "звезд" Сельт, Фодж и Сарагос добилась?:) Кривоногие рвачи, которые не были и близко к топ уровню, играли в посредственных клубах, и даже там не были звездами. В то время как всеми критикуемые игроки недавнего прошлого брали бронзу Евро и 1/4 ЧМ, такие результаты Мостовому с Карпенсом даже и не снились:)) Интересно как у людей мозг работает, что они даже этих фактов не видят:)) Поражаюсь скромности Аршавина, человека которому такие как Мостовой должны бутсы чистить, но Аршавин сидит тихо, а Мостовой трезвонит громче всех:)
+47
-36
+11
Ответ Владимир Пушкарев
Еще за сборную СНГ забыл напомнить
похоже забыл
+11
-1
+10
мне один тренер, он дружит с Карпиным, рассказывал, что Валере задали вопрос кто самый лучший игрок в России и в мире. Его ответ Мостовой и Месси. На вопрос почему, был ответ они немного "того", ненормальные вообщем)
+10
-2
+8
Уже давно бы книгу бы выпустил: «Царь и его удивительные приключения в футболе» Жаль руки не доходят, как впрочем и до всего.
+14
-7
+7
Ответ Zhasik Zhasik
Не понимаю то ли он действительно дурак, то ли так вжился в этот образ
А что вас смутило в ответе Мостового, что вы ему такой диагноз поставили?
+7
-1
+6
Ответ It’s my life
Из-за него СССР и развалился, не может коммунизм жить при Царе!
А ты хорош!!
+6
-1
+5
Ты за Сельту убивался, а за сборную играл так себе. Никто и никогда не забудет его нытье испанским журналистам после проигранного матча с Испанией на Евро-2004. И то, как его с позором из сборной выгнали, хотя на него рассчитывали, как на лидера и опытного игрока.
+9
-4
+5
Ответ Zhasik Zhasik
Не понимаю то ли он действительно дурак, то ли так вжился в этот образ
Тоже хочешь плюсов набрать на теме Царь- «дурачок».?
+22
-17
+5
Ответ Zhasik Zhasik
Не понимаю то ли он действительно дурак, то ли так вжился в этот образ
при чём тут к конкретно этой новости?
+3
0
+3
Там 13 игр 🎈🎈🎈
+5
-2
+3
Как к царю обращаются холопы, Александр Владимирович? Надо указывать все клубы в которых он играл, сколько голов забил, сколько раз может начеканить мяч, обладатель тренерской лицензии, а так же что в Виго ему установлен памятник. Иначе он даже разговаривать не будет.
+7
-4
+3
Ответ ИглесиасХулио
Все уже давно поняли, что именно мостовой - бог футбола
Мостовой, это и есть футбол
+3
0
+3
Ответ rigobersong
Кстати, а чего та сборная "звезд" Сельт, Фодж и Сарагос добилась?:) Кривоногие рвачи, которые не были и близко к топ уровню, играли в посредственных клубах, и даже там не были звездами. В то время как всеми критикуемые игроки недавнего прошлого брали бронзу Евро и 1/4 ЧМ, такие результаты Мостовому с Карпенсом даже и не снились:)) Интересно как у людей мозг работает, что они даже этих фактов не видят:)) Поражаюсь скромности Аршавина, человека которому такие как Мостовой должны бутсы чистить, но Аршавин сидит тихо, а Мостовой трезвонит громче всех:)
Аршавин - бронза ЧЕ, КУЕФА, золото с Зенитом. У Мостового ни одной командной чашки. Так что да, Мост пиарщик самого себя
+8
-5
+3
Ответ Zhasik Zhasik
Не понимаю то ли он действительно дурак, то ли так вжился в этот образ
При всем моем никаком (я бы даже сказал "никакущем") отношении к Мостовому, считаю, что самоутверждаться за чужой счет, оскорбляя человека, недопустимо. Грань между подколками и оскорблением переходить не следует. (Мостовой ведь лично Вам ничего плохого в этой жизни не сделал, не так ли?)

Надеюсь, когда-нибудь Вы поймете эту простую истину.
+8
-6
+2
Да, Александр, мы тоже не в восторге.
+1
0
+1
Ответ seppblatter@mail.ru
Из Фоджы был лучший иностранный игрок Серии А. И это при живых Ван Бастене, Гуллите и Райкарде. И если однажды сборная выстрелила, пройдя по факту единственную на пути ЧЕ-08 выше классом Нидерланды, значит, что просто зашло)) как палка раз в год. Самим не надоело с той сборной носиться? Как там с Испанией два матча прошли у топарей?😂 хуже игр в истории СССР/РФ не было! А как хорваты затащили этих мастеров, забыл?Аршавин полгода поиграл в Арсенале на топе и слился в ночных а не футбольных клубах))
Справедливости ради, от той Испании все отлетали
+1
0
+1
А нигде его точный диагноз еще не опубликовали?
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Кстати, а чего та сборная "звезд" Сельт, Фодж и Сарагос добилась?:) Кривоногие рвачи, которые не были и близко к топ уровню, играли в посредственных клубах, и даже там не были звездами. В то время как всеми критикуемые игроки недавнего прошлого брали бронзу Евро и 1/4 ЧМ, такие результаты Мостовому с Карпенсом даже и не снились:)) Интересно как у людей мозг работает, что они даже этих фактов не видят:)) Поражаюсь скромности Аршавина, человека которому такие как Мостовой должны бутсы чистить, но Аршавин сидит тихо, а Мостовой трезвонит громче всех:)
на тот евро пробились благодаря Хорватам, проиграли всем кому можно, на самом чемпионате дважды разгромлены Испанией
на ЧМ единственная сильная команда в группе Уругвай - так же 0-3
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Кстати, а чего та сборная "звезд" Сельт, Фодж и Сарагос добилась?:) Кривоногие рвачи, которые не были и близко к топ уровню, играли в посредственных клубах, и даже там не были звездами. В то время как всеми критикуемые игроки недавнего прошлого брали бронзу Евро и 1/4 ЧМ, такие результаты Мостовому с Карпенсом даже и не снились:)) Интересно как у людей мозг работает, что они даже этих фактов не видят:)) Поражаюсь скромности Аршавина, человека которому такие как Мостовой должны бутсы чистить, но Аршавин сидит тихо, а Мостовой трезвонит громче всех:)
Аршавин просто скромно заявил, что такие как он рождаются раз в 50 лет
+1
0
+1
Ответ Александр Соколов
Безотносительно командных регалий: Аршавин так-то был седьмой в голосовании на Золотой мяч. Что ни говори, а это топ-уровень, условные Мостовой, Шалимов, Карпин, Канчельскис ничего подобного и близко не добивались.
В 22 года обойти Ван Бастена и Гуллита)и это на изломе Союза в скромнейшей Фодже. Даже не знаю как тебе объяснить эпохальность момента? Это нужно осознать, к этому нужно придти самостоятельно)
+2
-1
+1
Ответ rigobersong
Кстати, а чего та сборная "звезд" Сельт, Фодж и Сарагос добилась?:) Кривоногие рвачи, которые не были и близко к топ уровню, играли в посредственных клубах, и даже там не были звездами. В то время как всеми критикуемые игроки недавнего прошлого брали бронзу Евро и 1/4 ЧМ, такие результаты Мостовому с Карпенсом даже и не снились:)) Интересно как у людей мозг работает, что они даже этих фактов не видят:)) Поражаюсь скромности Аршавина, человека которому такие как Мостовой должны бутсы чистить, но Аршавин сидит тихо, а Мостовой трезвонит громче всех:)
база))
+9
-9
0
Спортс.Ру на всякий случай сразу указал и пол сборную СНГ
0
0
0
Ответ seppblatter@mail.ru
В 22 года обойти Ван Бастена и Гуллита)и это на изломе Союза в скромнейшей Фодже. Даже не знаю как тебе объяснить эпохальность момента? Это нужно осознать, к этому нужно придти самостоятельно)
Ну вообще-то они с Райкардом разделили приз лучшего игрока на своей позиции. Не очень понял, при чём тут чистые напы Ван Бастен и Гуллит. Шалимов играл сильно глубже, полузаща.
0
0
0
Я НЕ УСТАНУ ПОВТОРЯТЬ - ДАЙТЕ ЦАРЮ ПОРАБОТАТЬ! ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, НО БЕСПЛАТНО!
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий