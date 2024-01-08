Александр Мостовой: «Уже противно читать, что про меня пишут – 50 матчей за сборную России. Никто не знает, что я за СССР еще играл?»

Александр Мостовой недоволен сообщениями о себе в прессе.

«Во-первых, мне уже противно читать то, что про меня пишут – 50 матчей за сборную России?

А то, что я за сборную еще играл, никто не знает? Ну смешно же, ребят», – сказал .

Мостовой сыграл 13 матчей за сборную СССР и забил в них 3 гола. В 50 матчах за российскую сборную у него 10 забитых мячей. Также 2 матча он провел за сборную СНГ.

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