Арсен Захарян: «В Испании тяжелее тренироваться, чем в РПЛ. Нет времени подумать и отдохнуть. Первое время было тяжело»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Матч ТВ Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян сравнил интенсивность тренировок в Испании и России.

– Все, кто уехал в Европу, говорят про другую интенсивность. Как ты за эти полгода понял, что это такое?

– Да, интенсивнее, все время на спине кто‑то висит. Думаю, все это от тренировок, все работают на 100%, все выкладываются, чуть уровень другой.

– Насколько тренировки тяжелее, чем в РПЛ?

– В плане нагрузок потяжелее, но не сказать, что небо и земля. Все ребята тренируются максимально, у тебя нет времени подумать и отдохнуть, пауз мало. На этом фоне тяжелее тренироваться.

Первое время я приезжал в отель, спал сразу после тренировок, тяжело было. Но со временем привыкаешь, сейчас нормально переношу.

– Что у тебя получилось в эти полгода, если подводить промежуточный итог?

– В целом я проводил хорошие матчи, но понятно, что хочу больше. Были моменты, чтобы забить, но пока не летит, не фартит. Через работу все придет, осталось начать забивать и все будет хорошо, – сказал полузащитник «Реал Сосьедад», выступавший за «Динамо».

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19 комментариев
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Ответ Jerrold 02
Ну и сравнил конечно
Его спросили, вот и сравнил
+9
0
+9
Ответ Alex1104
То пишут, что наши тренеры прям суровые, а там всё на расслабоне и улыбках, то вот так. То Дюрица пишет, что натурально обгадился от нагрузок на первой тренировке, то оказывается наоборот. Что, так изменилось за это время?
А в чем противоречие? Одно дело физические нагрузки от которых игроки умирают, а другое дело скорость принятия решений (которая там походу закладывается еще с молодежных команд, если не с детских).
+6
0
+6
Да ладно
+4
-1
+3
То пишут, что наши тренеры прям суровые, а там всё на расслабоне и улыбках, то вот так.
То Дюрица пишет, что натурально обгадился от нагрузок на первой тренировке, то оказывается наоборот. Что, так изменилось за это время?
+4
-1
+3
Ответ Alex1104
То пишут, что наши тренеры прям суровые, а там всё на расслабоне и улыбках, то вот так. То Дюрица пишет, что натурально обгадился от нагрузок на первой тренировке, то оказывается наоборот. Что, так изменилось за это время?
Аршавин говорил, что после первой тренировки у Венгера уползал с неё на карачках.:))))))))))
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Касательно тренировок было интересно Заварова (или Олейников, не помню) послушать: разница между советским подходом и европейским
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Все эти разговоры о тренировках вообще не зависят от лиги, это тренерская история. Или Шварц в Динамо, вдруг, давал другие нагрузки, а в Германии другие? Играй он у Талалаева, нагрузки бы были больше, и что?
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Так закрепляют условные рефлексы, по Павлову. ))
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Спасибо Мутко и лимиту. Конечно там все тяжелее и в России нужно в половину уменьшить зарплаты нашим футболистам.
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Ответ Всё знаю
Как это не зависит? Ещё как зависит. Есть просто беговая работа. А есть беговая работа с мячом. И чем выше уровень мастерства, тем больше дают нагрузку именно с мячом. Надеюсь почему - объяснять не надо. Или надо?
Получается, в условном Зените Спаллетти с Данни, Халком и Витселем нагрузки были более интенсивными, чем в Зените Семака, потому что Малком, Клаудиьно и Вендел слабее в плане мастерства?
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Ответ Всё знаю
А почему ты сравниваешь игроков, а не тренеров? Или для тебя Спаллетти и Семак из одной тренерской школы?) Гыыыыы Да и вроде тренерский штаб составляет тренировочный процесс, а не игроки)))))))) лол))))
> И чем выше уровень мастерства, тем больше дают нагрузку именно с мячом.

> А почему ты сравниваешь игроков, а не тренеров? Да и вроде тренерский штаб составляет тренировочный процесс, а не игроки))))))))

Можешь больше ничего не писать.
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Ответ Jovana Jovičić
> И чем выше уровень мастерства, тем больше дают нагрузку именно с мячом. > А почему ты сравниваешь игроков, а не тренеров? Да и вроде тренерский штаб составляет тренировочный процесс, а не игроки)))))))) Можешь больше ничего не писать.
Ахахах))))
Ещё раз - для тебя Спаллетти и Семак из одной тренерской школы?)))
Всё-таки тебе надо многое объяснять в футболе и в тренировочном процессе.
Но ты спрашивай, не стесняйся. Вижу плаваешь сильно в этой теме.
Минус не забудь поставь)) лолл))))
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Ответ Jovana Jovičić
> И чем выше уровень мастерства, тем больше дают нагрузку именно с мячом. > А почему ты сравниваешь игроков, а не тренеров? Да и вроде тренерский штаб составляет тренировочный процесс, а не игроки)))))))) Можешь больше ничего не писать.
А ты девушка вообще.
Тогда что я от тебя требую))
Прошу прощения)
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Ответ Всё знаю
Ахахах)))) Ещё раз - для тебя Спаллетти и Семак из одной тренерской школы?))) Всё-таки тебе надо многое объяснять в футболе и в тренировочном процессе. Но ты спрашивай, не стесняйся. Вижу плаваешь сильно в этой теме. Минус не забудь поставь)) лолл))))
Я выросла на Маракане, общаюсь с игроками, постоянно была и есть в футболе, но да, фанат Локо, который выдал какое-то противоречивое позорище, будет что-то за девушек писать. И да, я не ставила ни одного минуса.
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Ответ Jovana Jovičić
Я выросла на Маракане, общаюсь с игроками, постоянно была и есть в футболе, но да, фанат Локо, который выдал какое-то противоречивое позорище, будет что-то за девушек писать. И да, я не ставила ни одного минуса.
Я играл в футбол в одной из лучших академии России , имею разряд.
Но куда мне до девушки, которая выросла на маракане и общалась с игроками))))
ну куда же мне))))) Куда же мне)))))))
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