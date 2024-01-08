Арсен Захарян: «В Испании тяжелее тренироваться, чем в РПЛ. Нет времени подумать и отдохнуть. Первое время было тяжело»
Арсен Захарян сравнил интенсивность тренировок в Испании и России.
– Все, кто уехал в Европу, говорят про другую интенсивность. Как ты за эти полгода понял, что это такое?
– Да, интенсивнее, все время на спине кто‑то висит. Думаю, все это от тренировок, все работают на 100%, все выкладываются, чуть уровень другой.
– Насколько тренировки тяжелее, чем в РПЛ?
– В плане нагрузок потяжелее, но не сказать, что небо и земля. Все ребята тренируются максимально, у тебя нет времени подумать и отдохнуть, пауз мало. На этом фоне тяжелее тренироваться.
Первое время я приезжал в отель, спал сразу после тренировок, тяжело было. Но со временем привыкаешь, сейчас нормально переношу.
– Что у тебя получилось в эти полгода, если подводить промежуточный итог?
– В целом я проводил хорошие матчи, но понятно, что хочу больше. Были моменты, чтобы забить, но пока не летит, не фартит. Через работу все придет, осталось начать забивать и все будет хорошо, – сказал полузащитник «Реал Сосьедад», выступавший за «Динамо».
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То Дюрица пишет, что натурально обгадился от нагрузок на первой тренировке, то оказывается наоборот. Что, так изменилось за это время?
> А почему ты сравниваешь игроков, а не тренеров? Да и вроде тренерский штаб составляет тренировочный процесс, а не игроки))))))))
Можешь больше ничего не писать.
Ещё раз - для тебя Спаллетти и Семак из одной тренерской школы?)))
Всё-таки тебе надо многое объяснять в футболе и в тренировочном процессе.
Но ты спрашивай, не стесняйся. Вижу плаваешь сильно в этой теме.
Минус не забудь поставь)) лолл))))
Тогда что я от тебя требую))
Прошу прощения)
Но куда мне до девушки, которая выросла на маракане и общалась с игроками))))
ну куда же мне))))) Куда же мне)))))))