Захарян о «Сосьедаде»: «Почувствовал уверенность после игры с «Зальцбургом», стали давать больше времени. Альгуасиль – супертренер, не дает покоя на тренировках»
Арсен Захарян заявил, что почувствовал уверенность в «Реал Сосьедад».
– Были у тебя моменты отчаяния, что все не так происходит и зря поехал?
– Нет, почему, все поддерживают.
После игры с «Зальцбургом» я наоборот почувствовал уверенность, стали больше давать времени, сыграл с «Интером» на «Сан‑Сиро». Супер, чего мне жаловаться.
– Что за тренер Иманоль Альгуасиль? Что он тебе дал?
– Супертренер, мне нравится. Эмоциональный, на тренировках не дает покоя. Нравится с ним работать, одно удовольствие.
Какие‑то общекомандные действия, как открываться и мыслить по‑другому. Я пока в фазе изучения испанского языка, когда выучу – будет легче.
– Твой испанский от 1 до 10 сейчас на сколько?
– На 2 (улыбается). Клуб дал учителя, но я думаю брать русского преподавателя и заниматься с двумя.
Бывает, что у нас тренировки или у него нет времени, чуть просаживаемся в этом плане, с репетитором будет легче, – сказал полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.
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Удачи Арсен!!!