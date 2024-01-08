Захарян о «Сосьедаде»: «Почувствовал уверенность после игры с «Зальцбургом», стали давать больше времени. Альгуасиль – супертренер, не дает покоя на тренировках»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Матч ТВ Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян заявил, что почувствовал уверенность в «Реал Сосьедад».

– Были у тебя моменты отчаяния, что все не так происходит и зря поехал?

– Нет, почему, все поддерживают.

После игры с «Зальцбургом» я наоборот почувствовал уверенность, стали больше давать времени, сыграл с «Интером» на «Сан‑Сиро». Супер, чего мне жаловаться.

– Что за тренер Иманоль Альгуасиль? Что он тебе дал?

– Супертренер, мне нравится. Эмоциональный, на тренировках не дает покоя. Нравится с ним работать, одно удовольствие.

Какие‑то общекомандные действия, как открываться и мыслить по‑другому. Я пока в фазе изучения испанского языка, когда выучу – будет легче.

– Твой испанский от 1 до 10 сейчас на сколько?

– На 2 (улыбается). Клуб дал учителя, но я думаю брать русского преподавателя и заниматься с двумя.

Бывает, что у нас тренировки или у него нет времени, чуть просаживаемся в этом плане, с репетитором будет легче, – сказал полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.

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4 комментария
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Арсен, все в твоих руках!!! Ждём голов
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Конечно было видно что увереннее стал играть, но вот ещё бы немного больше брать на себя и не торопясь идти в обыгрышь в штрафной! Я не сомневаюсь всё получится!
Удачи Арсен!!!
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