Состояние здоровья Франца Беккенбауэра не улучшилось. Об этом сообщил Маттеус

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Франц Беккенбауэр Лотар Маттеус Футбол

Состояние здоровья Франца Беккенбауэра не улучшилось, об этом сообщил Маттеус.

В 2016 и 2017 годах Беккенбауэр перенес операцию на сердце, в 2019-м ему имплантировали протез бедра.

Из-за плохого самочувствия 77-летний бывший капитан и тренер сборной ФРГ в последнее время не принимает участия в публичных мероприятиях.

В частности, он не смог приехать на ЧМ-2022 в Катаре и похороны своего друга Пеле в январе этого года.

В июле Беккенбауэр не присутствовал на встрече игроков и тренеров сборной ФРГ-1990, выигравшей ЧМ в Италии. «Кайзер» был главным тренером команды, в качестве капитана сборной он выиграл ЧМ-1974. 

«Франц всегда говорил, что самое главное в жизни – это здоровье. Сейчас он чувствует себя не очень хорошо. 

Мы желаем ему здоровья, чтобы он снова стал прежним Беккенбауэром, полным энергии. И, конечно, мы все хотим, чтобы ему стало лучше. Это самое большое желание», – сказал капитан сборной-1990 Лотар Маттеус

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6 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
Кайзер Франц легенда !
в 1966-ом финалист ЧМ.
1974-ом ЧМ
1990-ом ЧМ как тренер.
здоровья ему...
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Алексей Петров
Здоровья!!!
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fizrukfizruk
держать кулачки!
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& Co1366
Здоровья тебе Кайзер Франц!
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nugoboss
Дай бог ему здоровья, был великим игроком, Я лично помню его игры.
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