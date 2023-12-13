Александр Мостовой: «Не могу быть главным тренером во время обучения, но могу быть помощником. Если что, я готов»

Александр Мостовой готов работать ассистентом главного тренера.

В настоящее время экс-игрок сборной России проходит обучение в академии РФС.

— В прессе то и дело возникают слухи, что вы входите в число кандидатов на пост главного тренера того или иного клуба. Из последнего — «Енисей». Так ли это?

— Не слышал о подобном. Ни один из клубов не выходил со мной на контакт. Но тут надо понимать следующее: во время обучения я не могу быть главным тренером, но могу быть помощником. Если что, я готов, буду сидеть на скамейке, помогать.

— Как идет ваше обучение?

— Нормально. Все хорошо, как и у любого человека, кто провел столько лет в футболе.

— Сергей Овчинников ставит вас в пример.

— И правильно делает. Вот был бы Мостовой еще лет на 15 моложе, другое дело (смеется), — сказал .

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!