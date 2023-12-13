Александр Мостовой: «Не могу быть главным тренером во время обучения, но могу быть помощником. Если что, я готов»
Александр Мостовой готов работать ассистентом главного тренера.
В настоящее время экс-игрок сборной России проходит обучение в академии РФС.
— В прессе то и дело возникают слухи, что вы входите в число кандидатов на пост главного тренера того или иного клуба. Из последнего — «Енисей». Так ли это?
— Не слышал о подобном. Ни один из клубов не выходил со мной на контакт. Но тут надо понимать следующее: во время обучения я не могу быть главным тренером, но могу быть помощником. Если что, я готов, буду сидеть на скамейке, помогать.
— Как идет ваше обучение?
— Нормально. Все хорошо, как и у любого человека, кто провел столько лет в футболе.
— Сергей Овчинников ставит вас в пример.
— И правильно делает. Вот был бы Мостовой еще лет на 15 моложе, другое дело (смеется), — сказал Мостовой.
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Яркая личность, легендарный футболист.
Всегда стильно выглядит и много общается с журналистами.
Да частенько клоуничает, но в наше время рпл это вообще такое болото, что может именно его и не хватает.
А профиссеонализм наших тренеров и так на нуле, думаю Мостовой даже что то покажет.