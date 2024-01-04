Озил назвал Рюдигера лучшим защитником мира: «Спросите Холанда или Осимхена, насколько он хорош. «Челси» не хватает характера Тони»
Месут Озил назвал Антонио Рюдигера лучшим защитником мира.
«Тони Рюдигер на пике формы – лучший защитник в мире прямо сейчас. Невероятный сезон за мадридский «Реал», мой бывший клуб.
Спросите Холанда или Осимхена, насколько он хорош! Посмотрите, что произошло с «Челси» после его ухода – каждый день им не хватает его характера», – написал бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии.
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Можно было сыграть Рюгидер - Милитао в центре, Алаба слева, Кабаванга в опорке
Но он еще и фланг Марсело страховал
Который как защитник(именно как защитник) был не очень
(Фан Барсы)
Ну а сам Тони ой как хорош!