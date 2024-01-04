Озил назвал Рюдигера лучшим защитником мира: «Спросите Холанда или Осимхена, насколько он хорош. «Челси» не хватает характера Тони»

Теги Месут Озил Челси премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Антонио Рюдигер соцсети Виктор Осимхен Эрлинг Холанд Футбол

Месут Озил назвал Антонио Рюдигера лучшим защитником мира.

«Тони Рюдигер на пике формы – лучший защитник в мире прямо сейчас. Невероятный сезон за мадридский «Реал», мой бывший клуб.

Спросите Холанда или Осимхена, насколько он хорош! Посмотрите, что произошло с «Челси» после его ухода – каждый день им не хватает его характера», – написал бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии.

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29 комментариев
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Папа Карло, конечно, ошибся, когда после супер перфоманса Рюдигера на Бернабеу, он в ответке решил выпустить Милитао. Кто знает, может с ним опять хотя бы на ничейку вытянули
+23
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+21
Рюдигер напоминает Пепе своей безбашенностью. Реалу такой игрок был нужен. Найти бы второго Рамоса. Милитао слишком косячный, Алаба тоже не так крут как Рамос.
+12
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+8
скептически относился к его переходу, но по итогу рад, что перешел, отличная у него химия с командой
+8
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+4
Ответ kaka10
Холланда в итоге смогли сдержать (включая Куртуа). Там главное было Крооса не ставить опорником, что Карло и делал два сезона подряд. Это и стало слабым местом. Можно было сыграть Рюгидер - Милитао в центре, Алаба слева, Кабаванга в опорке
Милитал ничего не смог сделать против Холанда - у того было 3 явных момента. А в Мадриде Рюдигер положил его в карман и достал только после финального свистка) Надеюсь, Карло понял, что после возвращения Эдера и Алабы Рюдигер должен быть основным.
+4
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+4
Ответ ML26
Папа Карло, конечно, ошибся, когда после супер перфоманса Рюдигера на Бернабеу, он в ответке решил выпустить Милитао. Кто знает, может с ним опять хотя бы на ничейку вытянули
Холланда в итоге смогли сдержать (включая Куртуа). Там главное было Крооса не ставить опорником, что Карло и делал два сезона подряд. Это и стало слабым местом.

Можно было сыграть Рюгидер - Милитао в центре, Алаба слева, Кабаванга в опорке
+3
-1
+2
Ответ ShamilK
Меня он впечатлил еще в ЛЧ-2021 против Мадрида, когда сожрал всю атаку РМ. Даже странно, что люди были против этого бесплатного трансфера
вроде его тогда Бензема сам сожрал
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Ну, кто там прямо лучший это вопрос дискуссионный, а вот что Антонио люто прибавил в последние месяцы и крайне надёжен - это бесспорно.
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Ответ Homelender_666
Милитал ничего не смог сделать против Холанда - у того было 3 явных момента. А в Мадриде Рюдигер положил его в карман и достал только после финального свистка) Надеюсь, Карло понял, что после возвращения Эдера и Алабы Рюдигер должен быть основным.
Я специально дописал Куртуа, иначе трёшку он мог только так класть. Рюдигер хорош да. Заслуживает основы
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Ответ xDe xDe
Ну, кто там прямо лучший это вопрос дискуссионный, а вот что Антонио люто прибавил в последние месяцы и крайне надёжен - это бесспорно.
Карло посадит Рюдигера на лавку, когда вернутся Алаба и Милитао - известные кенты Анчелотти 😎
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Ответ Galym Muratuly
Комментарий удален модератором
Там отчётливо было видно ,что он шёл травмировать . Обидно было, что ни у кого в Сити не нашлось яиц, что бы травмировать в ответку Рюдигера
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Ответ Акира_1
Челси действительно не хватает такого лидера на поле и в раздевалке как Рюдегер. При Тухеле он очень сильно вырос как футболист, но как можно было не продлить с ним контракт заранее. Это для тех, кто говорит, что в отличие от Боэли, менеджеры Абрамовича не ошибалась. Как можно было не решить вопрос его контракта заранее?
Согласен. Это было странно. Тони говорил, что рассматривал только два варианта: продление с Челси и переход в Реал.
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Ответ El Ilusionista
Адекватная замена Рамосу. Такой же провокатор, такое же дерево.
Рамос дерево? Тогда остальные защитники не футболисты.
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Ответ kaka10
Я специально дописал Куртуа, иначе трёшку он мог только так класть. Рюдигер хорош да. Заслуживает основы
Я видел пометку про Куртуа. Но сдерживать форварда должны были Милитао и Алаба, а не Тибо, который чудом отбил удары в упор.
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Ответ vaniaEee
Милитао косячный??? А рамос прям столп обороны, Серхио последние лет 5-7 точно тащит скорее атакой и лидерскими, защита тоже конечно топ, но сколько раз позицию терял и фолил лишнего
Рамос конечно обожал подключаться к атакам
Но он еще и фланг Марсело страховал
Который как защитник(именно как защитник) был не очень
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Ответ vaniaEee
Милитао косячный??? А рамос прям столп обороны, Серхио последние лет 5-7 точно тащит скорее атакой и лидерскими, защита тоже конечно топ, но сколько раз позицию терял и фолил лишнего
Сравнивать Рамоса и какого то Милитао - это мягко говоря невежество
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Вызывайте скорую Должанскому
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Недолюбливаю его. Грязный и подлый игрок. Специально травмировал Дебрюйне в финале ЛЧ, на повторе отчётливо видно. Таких игроков Реал любит( Рамос тоже спецом ломал лучшего игрока соперника в финале, Салаха) , поэтому и купил.
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А помните бредни про то,что он умеет играть только в схеме Челси с тремя защитниками?)
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Истина
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Рюдигер на две головы выше Араухо!

(Фан Барсы)
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Комментарий удален модератором
Челси действительно не хватает такого лидера на поле и в раздевалке как Рюдегер. При Тухеле он очень сильно вырос как футболист, но как можно было не продлить с ним контракт заранее. Это для тех, кто говорит, что в отличие от Боэли, менеджеры Абрамовича не ошибалась. Как можно было не решить вопрос его контракта заранее?
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Меня он впечатлил еще в ЛЧ-2021 против Мадрида, когда сожрал всю атаку РМ. Даже странно, что люди были против этого бесплатного трансфера
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Челси много чего не хватает, помимо Рюдигера))
Ну а сам Тони ой как хорош!
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