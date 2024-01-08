Ольмо о Евро-2024: «Испания – фаворит всегда и во всем. Есть хорошие команды: Франция, Германия, Италия, Англия…»
Дани Ольмо назвал сборную Испании фаворитом, говоря о Евро-2024.
«Я думаю, что мы всегда и во всем фавориты.
Есть очень хорошие команды, такие как Франция, хозяйка турнира Германия, действующий чемпион Италия, Англия…
Но нам нужно смотреть на себя», – сказал полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании.
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