Ольмо о Евро-2024: «Испания – фаворит всегда и во всем. Есть хорошие команды: Франция, Германия, Италия, Англия…»

Дани Ольмо назвал сборную Испании фаворитом, говоря о Евро-2024.

«Я думаю, что мы всегда и во всем фавориты.

Есть очень хорошие команды, такие как , хозяйка турнира Германия, действующий чемпион , …

Но нам нужно смотреть на себя», – сказал полузащитник « » и сборной Испании.

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