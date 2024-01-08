Ольмо о Евро-2024: «Испания – фаворит всегда и во всем. Есть хорошие команды: Франция, Германия, Италия, Англия…»

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Дани Ольмо назвал сборную Испании фаворитом, говоря о Евро-2024.

«Я думаю, что мы всегда и во всем фавориты.

Есть очень хорошие команды, такие как Франция, хозяйка турнира Германия, действующий чемпион Италия, Англия

Но нам нужно смотреть на себя», – сказал полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании.

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5 комментариев
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Один из фаворитов, я бы сказал, впрочем как всегда😉
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Испания - не фаворит 😎
франки, порты и бриты разыграют чашку
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Ответ DeltaForce
Когда это всегда? До 08 года испанцы были обычными середняками
От них после Евро-64 всегда ждали многого, а они каждый чемп успешно об.... не оправдывали ожидания в общем😁
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