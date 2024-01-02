Родри о плотном календаре: «Должен быть предел, это видно по числу травм. Чем больше игрок отдыхает, тем лучше зрелище»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу календарь Родри Гави Футбол

Хавбек «Ман Сити» Родри высказался о связи возросшего числа игр и травм.

 – Как оцените количество игр и травм в сборных? На это жаловались и Анчелотти, и Гвардиола.

– Я думаю, им [футбольным властям] следует действовать, и быстро. Человеческое тело привыкает соревноваться, но должен быть предел. Это видно по количеству полученных травм. Это нехорошо для зрелища. Чем больше игрок отдыхает, тем лучше зрелище.

– Гави стал жертвой этого.

– Да, это было очень неприятно. Гави очень любят, он сильная личность. Иногда его за это критикуют, но лично мне это нравится. Футбол был жестко к нему. В перерыве [матча против Грузии, где Гави травмировался] мы сказали ему, что он молод и это сделает его сильнее.

Мы все пытались убедить его, что он снова станет таким, каким был. Сегодня травмы можно преодолеть, для этого есть средства. Я сказал ему не торопиться. Все это непросто, – сказал игрок сборной Испании.

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3 комментария
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Ответ Н.Ф.
А как быть с тренировками? Сокращать их или нет?
Тренировки по ходу сезона, если клуб играет в режиме на третий день, и так больше идут на восстановление. Физическая форма закладывается перед сезоном.
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+5
А как быть с тренировками? Сокращать их или нет?
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