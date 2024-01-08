Игрокам «Уфы» предложили провести домашние сборы за свой счет. Они могут их бойкотировать («ФНЛ с Ильевым»)
Игроки «Уфы» могут бойкотировать домашние сборы.
Руководство клуба предложило футболистам провести первый этап подготовки к весенней части сезона за свой счет, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
По данным источника, игроки «Уфы» должны сами оплатить питание и проживание во время сборов. Также клуб еще не проплатил следующий сбор – в Турции.
Кроме того, в «Уфе» есть долги по зарплате и премиям – в конце декабря футболисты получили деньги лишь за октябрь.
Месяц назад пост гендиректора клуба покинул экс-арбитр Александр Егоров.
По итогам осенней части сезона «Уфа» занимает во Второй лиге А («золото») 2-е место.
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