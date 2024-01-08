Игрокам «Уфы» предложили провести домашние сборы за свой счет. Они могут их бойкотировать («ФНЛ с Ильевым») 

Теги Уфа деньги Вторая лига А Футбол

Игроки «Уфы» могут бойкотировать домашние сборы.

Руководство клуба предложило футболистам провести первый этап подготовки к весенней части сезона за свой счет, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

По данным источника, игроки «Уфы» должны сами оплатить питание и проживание во время сборов. Также клуб еще не проплатил следующий сбор – в Турции.

Кроме того, в «Уфе» есть долги по зарплате и премиям – в конце декабря футболисты получили деньги лишь за октябрь.

Месяц назад пост гендиректора клуба покинул экс-арбитр Александр Егоров.

По итогам осенней части сезона «Уфа» занимает во Второй лиге А («золото») 2-е место.

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15 комментариев
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питание могут с собой привезти в контейнерах, чай , кофе в термосах, а ночевать в палатках. У кого есть удочки, с собой могут тоже взять, ухой будут обеспечены, а в качестве развлечения - гитару))
+33
0
+33
Пора им отправиться в небесную лигу и переродиться под ФК Медовик
+13
0
+13
Как здорово, что все мы здесь на сборах собрались.
+6
0
+6
Ответ Streetbor
питание могут с собой привезти в контейнерах, чай , кофе в термосах, а ночевать в палатках. У кого есть удочки, с собой могут тоже взять, ухой будут обеспечены, а в качестве развлечения - гитару))
гитара много места занимает , хватит и колоды карт
+5
0
+5
Игроки должны сами оплатить, но им не платят зп , интересно как они это представляют? Игроки должны взять кредиты?
+3
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+3
А я им еще крытый манеж строил. Строполил...
+1
0
+1
Ответ Wiley Fox
Газизов рулит
Он давным-давно продал свою долю властям республики и ушёл из Уфы
+2
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+1
Шамиль конечно хорошо Уфу почистил от денег, может и правильно Спартак от него отказался )
+1
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0
"...Месяц назад пост гендиректора клуба покинул экс-арбитр Александр Егоров..."

Тут, на мой взгляд, должна быть иллюстрация в виде стоп-кадра из кинофильма-боевика. Главный герой неспешно уходит от какого-то места и позади него, в том месте, из которого он уходит, огромный взрыв, клубы дыма и огня, пыль столбом...
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к 450-летию вхождения Башкирии в состав России развалили Содовик, к 450-летию Уфы ещё одну футбольную команду. С - стабильность
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Ответ Streetbor
питание могут с собой привезти в контейнерах, чай , кофе в термосах, а ночевать в палатках. У кого есть удочки, с собой могут тоже взять, ухой будут обеспечены, а в качестве развлечения - гитару))
Кемпинг в Анталии)
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