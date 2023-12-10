Министр спорта Башкортостана опроверг перерасход бюджетных средств в «Уфе»: «Не соответствует действительности»
Министр спорта Башкортостана опроверг перерасход бюджетных средств в «Уфе».
— Что касается перерасхода бюджетных средств, то это не соответствует действительности. Какой объем финансирования был утвержден, такой и остается, он расходуется в соответствии с нормами.
— Руководство клуба продолжит работу?
— Пока ничего сказать не могу.
— То есть гендиректор [Александр Егоров] может уйти?
— Все может быть когда‑то, — сказал Руслан Хабибов.
По итогам осенней части сезона «Уфа» заняла второе место в группе «Золото» Второй лиги А.
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