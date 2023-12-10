Министр спорта Башкортостана опроверг перерасход бюджетных средств в «Уфе»: «Не соответствует действительности»

Теги Уфа Александр Егоров Матч ТВ деньги Вторая лига А Футбол

Министр спорта Башкортостана опроверг перерасход бюджетных средств в «Уфе».

— Что касается перерасхода бюджетных средств, то это не соответствует действительности. Какой объем финансирования был утвержден, такой и остается, он расходуется в соответствии с нормами.

— Руководство клуба продолжит работу?

— Пока ничего сказать не могу.

— То есть гендиректор [Александр Егоров] может уйти?

— Все может быть когда‑то, — сказал Руслан Хабибов.

По итогам осенней части сезона «Уфа» заняла второе место в группе «Золото» Второй лиги А.

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3 комментария
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С одной стороны по ответам видно, что министр опытный и обученный работать с журналистами и населением. С другой - какие вопросы, такие и ответы
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"Уфа как была Уфой так и остается Уфой". (Ваш Шамиль)
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