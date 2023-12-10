Министр спорта Башкортостана опроверг перерасход бюджетных средств в «Уфе»: «Не соответствует действительности»

Министр спорта Башкортостана опроверг перерасход бюджетных средств в «Уфе».

— Что касается перерасхода бюджетных средств, то это не соответствует действительности. Какой объем финансирования был утвержден, такой и остается, он расходуется в соответствии с нормами.

— Руководство клуба продолжит работу?

— Пока ничего сказать не могу.

— То есть гендиректор [ ] может уйти?

— Все может быть когда‑то, — сказал Руслан Хабибов.

По итогам осенней части сезона «Уфа» заняла второе место в группе «Золото» лиги А.

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