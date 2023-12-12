Экс-арбитр Александр Егоров покинул пост гендиректора «Уфы». Он был назначен в июне вместо Газизова

Экс-арбитр Александр Егоров покинул пост гендиректора «Уфы».

«Совет учредителей ФК «Уфа» и генеральный директор по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой контракт.

Александр Егоров возглавил уфимский клуб в июне 2023 года. Под его руководством «Уфа» провела 18 матчей в LEON-Второй Лиге. Набрав 31 очко, команда финишировала на 2-м месте. В FONBET-Кубке России уфимцы пробились в 5-й раунд Пути Регионов.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Александра Анатольевича за проделанную работу и желает удачи в дальнейшем», – говорится в сообщении клуба.

Егоров – судья всероссийской категории, бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС. В феврале 2020 года был избран президентом Федерации футбола Мордовии.

До него пост гендиректора «Уфы» занимал Шамиль Газизов. Он покинул клуб после вылета во Вторую лигу.

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