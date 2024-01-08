Ещенко о молодых игроках: «Если мужики посылают за пивом, это не значит, что они не уважают тебя. Наоборот, показывают: мы в тебя верим, парень» 

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Футбол

Андрей Ещенко высказался о становлении молодых игроков в российском футболе.

— Детство из‑за семейной трагедии у тебя получилось очень тяжелым. Это сильно закалило в жизни?

— На характер точно повлияло.

— Любовь к детям тоже оттуда? Смотришь на тебя в окружении детей и понимаешь, что вы созданы друг для друга.

— Наверное. Это и в академии «Спартака» было, и в «Кубани» сегодня. Да и в целом я всегда старался передать опыт молодым парням, которые приходили в мои команды — они же ничего не знали, как вести себя в клубе. 

Когда я был пацаном во Второй лиге, старшие относились ко мне так же. И если мужики посылают за пивом, то это не значит, что они не уважают тебя, наоборот, показывают: мы в тебя верим, парень (смеется). Вот так и попадали в эту банду: бегали в магазин за пивом, таскали мешки на тренировках. Ничего в этом зазорного нет.

— Среди нынешнего поколения такое представить сложно.

— О чем и речь. Поэтому мы и говорили молодым, что и как надо делать, заставляли их делать нужные для команды вещи. Кто‑то не выдерживал психологически, фамилии парней называть не буду. Футбол — командный вид спорта, здесь единоличников почти не бывает.

Если один из 10 прислушивался к старикам — уже хорошо, тем более все эти наставления шли от чистого сердца, чтобы молодежь быстрее вливалась во взрослый футбол. Наш футбол состоит из трудностей, а если у тебя будет все хорошо, расти ты не будешь, — сказал экс-игрок «Спартака».

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7 комментариев
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Гениально)))
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Если бьёт жену не значит , что он агрессор и ему плевать на неё , значит любит.

Если начальник завалил работой без повышения зарплаты , не значит что понял , что ты терпила , а проверяет тебя перед повышением .
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Слишком много ещенки
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И тут Астапа понесло....добрался до трибуны... Туши свет...Мостовой в недоумении...Дед самого Царя затмил, то ли ещё будет...
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