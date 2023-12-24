У «Наполи» 5 поражений в 7 последних матчах. Неаполитанцы – 7-е в Серии А
«Наполи» проиграл 5 из 7 последних матчей.
Сегодня команда Вальтера Мадзарри уступила «Роме» в 17-м туре Серии А со счетом 0:2.
В 7 последних матчах неаполитанцы потерпели 5 поражений и одержали 2 победы. Общий счет этих игр – 6:14.
«Наполи» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков. 29 декабря он встретится с «Монцей» в рамках 18-го тура чемпионата.
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