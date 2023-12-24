У «Наполи» 5 поражений в 7 последних матчах. Неаполитанцы – 7-е в Серии А

Теги Рома Вальтер Мадзарри серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» проиграл 5 из 7 последних матчей.

Сегодня команда Вальтера Мадзарри уступила «Роме» в 17-м туре Серии А со счетом 0:2. 

В 7 последних матчах неаполитанцы потерпели 5 поражений и одержали 2 победы. Общий счет этих игр – 6:14. 

«Наполи» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков. 29 декабря он встретится с «Монцей» в рамках 18-го тура чемпионата. 

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18 комментариев
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Сказка кончилась. Что впрочем закономерно
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я до сих пор не понимаю почему уволили Гарсию. при нем хоть игра была, непонятно чего ожидали тренера, который только начал работать в клубе.
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Короче, пора в суперлигу заявляться.
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Ответ d.xoxlov
Короче, пора в суперлигу заявляться.
ещё пара таких сезонов и Наполи в суперсерию Б заявляться будет
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Из князей в грязи за 1 сезон: пособие от де Лаурентиса
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ДеЛаврентис лично смыл этот сезон в унитаз!
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Верните Гарсию
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Им не помогают судьи как Арсеналу
Если бы Наполи судьи не помогали, то там за симуляции по 2-3 человека за матч удаляли бы
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Ответ Kubinec_
Если бы Наполи судьи не помогали, то там за симуляции по 2-3 человека за матч удаляли бы
Вечный спор о том, кому помогают судьи😄
Правда в том, что если кому и помогают, то себе в первую очередь😄😄😄😄
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Де Лаурентис,зачем ты брал Гарсию? В Италии столько молодых и прогрессивных тренеров, а ты берешь того,который не имеет мужского характера. Зачем было звать сбитого летчика Вальтера? Мне жаль Наполи, даже мертвая Рома,насилует их
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Надеюсь, что найдут нового тренера и он за два месяца почти (до 21 февраля), поставит хорошую игру Наполи. У них есть важная миссия - выбить Барсу из ЛЧ.
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Тен Хаг скоро освободится, забирайте
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Мерзкий бандитский проект с газовым баблом
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Ответ Kubinec_
ещё пара таких сезонов и Наполи в суперсерию Б заявляться будет
Мадзарри может, похоже.
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